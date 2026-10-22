iPhone Duo: Morgen begrenzte Verfügbarkeit in Apple Stores

Wer sich jetzt für das iPhone Duo entscheidet, hat eigentlich nur zwei Möglichkeiten: Ein überteuertes Gerät auf Plattformen wie Kleinanzeigen oder eBay von privat kaufen oder bis Ende Januar 2027 warten, bis Apple wieder liefert. Eine Chance scheint es aber noch zu geben, zumindest wenn ihr einen Apple Store in eurer Nähe habt. In einigen Ländern wird es dort nämlich am Freitag noch Geräte zum „spontanen“ Kauf geben.

„In den Apple Stores wird es für Laufkundschaft eine begrenzte Anzahl an iPhone Duo geben, und wir arbeiten mit Hochdruck daran, dieses revolutionäre neue Produkt so schnell wie möglich in die Hände unserer Kunden zu bringen“, heißt es in einem offiziellen Statement von Apple gegenüber 9to5Mac.

Vermutlich kleine Stückzahlen von Geräten soll es in den Apple Stores in Deutschland, Österreich und der Schweiz geben. In unserer Nähe könnt ihr auch in Belgien, den Niederlanden, Spanien, Schweden, Großbritannien und der Türkei Glück haben. Auch die meisten Apple Stores in Italien sollen Geräte bekommen. In Frankreich werden in den Apple Stores keine spontanen Käufe möglich sein.

Einfach so hereinspazieren wird nicht möglich sein

Allerdings werdet ihr nicht einfach so in einen Apple Store spazieren und nach dem iPhone Duo fragen können, wenn ihr es kaufen wollt. Eine Reservierung ist trotzdem obligatorisch.

In der Vergangenheit hat Apple das iPhone-Kontingent, das am Starttag für spontane Käufe zur Verfügung steht, in den frühen Morgenstunden für eine Reservierung über die Apple Store App freigeschaltet. Wir empfehlen euch daher, die Verfügbarkeit ab 6:00 Uhr morgens zu beobachten. Das wird wohl die größte Chance sein, sich noch ein Gerät zu sichern. Auf den Weg machen könnt ihr euch dann ebenfalls besonders früh, denn alle Apple Stores in Deutschland öffnen bereits um 8:00 Uhr.