Konzept: Könnten Homescreen-Widgets in iOS 14 so aussehen?

Noch sind es zwei Monate, bis Apple uns einen ersten offiziellen Eindruck rund um iOS 14 gewähren wird. In der Gerüchteküche brodelt es schon jetzt ordentlich, zumal der US-Webseite 9to5Mac eine frühe Vorab-Version von iOS 14 zugespielt wurde und der Quellcode in den vergangenen Wochen regelrecht ausgeschlachtet wurde.

Zuletzt hat man verraten, dass Apple anscheinend an Widgets für den Homescreen arbeitet. Ob dieses seit Jahren gewünschte Feature tatsächlich eingeführt wird, ist noch vollkommen offen – und auch vom Design der möglichen Widgets haben wir noch keine Ahnung.

Der Designer Parker Ortolani hat sich trotzdem ein paar Gedanken gemacht und ein kleines Konzept erstellt. Neben normalen Icons könnte es in iOS 14 auch zwei verschiedene Widgets für den Homescreen geben. Sowohl das Doppel-Icon als auch das Vierfach-Icon würde sich problemlos in das bestehende Icon-Layout einfügen lassen können, beide Varianten zeigen aber deutlich mehr Informationen an.

Eine weitere tolle Idee ist in einem kleinen Video auf Twitter aufgetaucht. Hier wird die Idee demonstriert, das sonst so feste und starre Dock auch für andere Zwecke verwenden zu können, etwa zur Musik-Steuerung. Aber seht einfach selbst.