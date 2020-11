MagSafe: Mit dem iPhone 12 mini langsamer & Duo-Ladegerät zertifiziert

Auf der iPhone-Keynote im Oktober hat Apple die MagSafe-Technik für das iPhone offiziell vorgestellt und ich bin zumindest im Hinblick auf die herkömmlichen MagSafe Charger der Meinung, dass die ganze Geschichte nur eine Vorbereitung auf das nächste iPhone ist, das komplett ohne Anschlüsse auskommen muss.

Zumindest die Qi-Ladetechnik hat Apple mit MagSafe aber verbessert. Statt wie bisher mit maximal 7,5 Watt, können das iPhone 12 und die beiden Pro-Modelle mit bis zu 15 Watt geladen werden. Wie nun aus einem Support-Dokument hervorgeht, kann das iPhone 12 mini da nicht ganz mithalten – hier ist die Leistung auf 12 Watt beschränkt.

Ebenfalls spannend sind zwei weitere Informationen, die Apple uns mit auf den Weg gibt: So ist die Leistung bei allen Geräten auf 7,5 Watt reduziert, sobald ein Zubehör an den Lightning-Anschluss des iPhones angeschlossen wird, etwa die EarPods. Zudem soll der MagSafe Charger erst an den Strom und dann an das iPhone angeschlossen werden, damit das Zubehör korrekt vom iPhone erkannt wird.

MagSafe Duo Charger hat notwendige Zertifizierung erhalten

Noch ein bisschen Geduld ist derweil gefragt, wenn es um den MagSafe Duo Charger geht. Das zusammenklappbare Ladegerät kann neben dem iPhone auch die Apple Watch aufladen, Bestellungen nimmt Apple bisher aber nicht entgegen. Das könnte sich jetzt bald ändern, denn der MagSafe Duo Charger hat kürzlich eine notwendige Zertifizierung von der südkoreanischen National Radio Research Agency erhalten. Wir halten hier natürlich unsere Augen offen und melden uns, sobald sich etwas tut.