Messenger Rooms: Facebooks Antwort auf Zoom wird weltweit veröffentlicht

Mit Zoom, Skype, Google Hangouts, WhatsApp und Co. gibt es in der aktuellen Situation bereits einige Lösungen, die die Kommunikation mit den Kollegen oder auch private Gespräche mit Familie und Freunden vereinfachen sollen. Nun will offenbar auch Facebook ein Stück vom Videokonferenz-Kuchen und hat den eigenen Dienst Messenger Rooms weltweit ausgerollt.

Messenger Rooms steht ab sofort für Nutzer in den USA, Kanada und Mexiko bereit und soll laut eines Facebook-Posts von Mark Zuckerberg „in der nächsten Woche für alle weltweit verfügbar sein“. Mit Messenger Rooms soll es dann möglich sein, mit bis zu 50 Personen gleichzeitig in einen Gruppen-Videochat zu treten und mit ihnen zu kommunizieren.

Kein Facebook-Konto zur Teilnahme erforderlich

In Facebooks Videokonferenz-Lösung lassen sich virtuelle Räume erstellen, in die sich dann weitere Personen über einen Link einladen lassen. Zeitlimits gibt es nicht, die Erstellung der Räume kann über den Messenger selbst oder über Facebook erfolgen. Die in Messenger Rooms kreierten Räume lassen sich öffentlich stellen, so dass sich beliebige User zuschalten können, alternativ können auch private Videochats generiert werden, die nur für bestimmte Personen sichtbar sind und freigegeben werden.

Um an einem Messenger Rooms-Videocall teilzunehmen, ist nicht zwangsläufig ein Facebook-Konto erforderlich. Wer eine Videokonferenz starten will, benötigt die aktuelle Version der Facebook- oder Messenger-App (App Store-Link) für iOS oder Android. Auf Desktop-Rechnern lässt sich die entsprechende Messenger-App für macOS oder Windows, die in den Stores kostenlos zu finden ist, verwenden. Facebook hat schon jetzt angekündigt, die eigene Videochat-Lösung in der nächsten Zeit mit neuen Features ausstatten zu wollen, genaue Details sind aber noch nicht bekannt.