Mögliches iPad Pro 2024: Samsung priorisiert Entwicklung von OLED-Displays

Das südkoreanische Unternehmen Samsung ist im Smartphone- und Tablet-Bereich nicht nur einer der größten Konkurrenten von Apple, sondern arbeitet auch in anderen Segmenten mit dem Konzern aus Cupertino zusammen. Wie nun vom Magazin The Elec berichtet wird, hat für Samsung die Entwicklung von OLED-Displays, die Apple in kommenden iPad-Modellen einsetzen will, priorisiert.

Laut des Artikels von The Elec will Samsung die Entwicklung eines besonderen OLED-Display-Typs, das Apple in Zukunft für iPads und Macs eingesetzt werden könnte, bevorzugen. Dafür lässt man ein anderes OLED-Projekt, das seit über einem Jahr in Zusammenarbeit mit Ulvac aus Japan entwickelt wird, hintenan stehen.

„Samsung Display wird stattdessen in die von Canon Tokki entwickelte horizontale Halbschnitt-Beschichtungsmethode investieren, so die Quellen. Der Grund dafür ist, dass das letztgenannte Verfahren bereits kommerzialisiert wurde und mit dem Ziel entwickelt wird, OLED-Panels für Tablets an Apple zu liefern. Cupertino plant die Einführung von iPads mit OLED-Panels.“

So berichtet The Elec zu Samsungs aktueller Priorität hinsichtlich der OLED-Entwicklung. Der südkoreanische Konzern ist Apples Hauptlieferant für Displays und hat das Unternehmen bereits seit 2017 mit OLED-Displays für die iPhone-Flaggschiff-Modelle versorgt. Andere Apple-Produkte wie das iPhone SE, der Mac und das iPad verwenden noch immer LCD- und Mini-LED-Displaypanel.

Laut des zuverlässigen Display-Analysten Ross Young wird erwartet, dass Apple im Jahr 2024 das erste iPad Pro mit OLED-Display in den Größen 11″ und 12.9″ veröffentlichen wird. Im gleichen Jahr soll auch ein erstes 13-Zoll MacBook Air mit OLED-Display auf den Markt kommen.