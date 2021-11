Moncage: Perspektivisches Puzzle im Premium-Format landet im App Store

Auch wenn der App Store immer mehr auf Freemium-Games und Apps mit Abos setzt, gibt es noch die kleinen, aber feinen Perlen, die auf diese Finanzierungsmodelle verzichten. Ein solches Exemplar ist nun mit dem Puzzle-Game Moncage (App Store-Link) im App Store erschienen. Moncage kostet einmalig 3,99 Euro und verzichtet auf weitere Zukäufe. Ihr bekommt also das volle Premium-Spiel ohne weitere Einschränkungen. Für die Installation solltet ihr neben 1,1 GB an freiem Speicherplatz auch mindestens iOS bzw. iPadOS 11.0 bereithalten. Entgegen der App Store-Beschreibung hält das Spiel auch bereits eine deutsche Lokalisierung bereit.

Moncage wurde vom Entwicklerteam von Optillusion sowie den Publishern von XD Network veröffentlicht und bereits vor einiger Zeit für iOS, Android und PCs (via Steam) angekündigt. Das Spiel lässt sich am ehesten als perspektivisch wechselndes Puzzle mit einer schönen Ästhetik beschreiben, und spielt in einem mysteriösen Würfel, in dem man nach verschiedenen Verbindungen und Interaktionen zwischen den Seiten des Würfels sucht. Während man Fotos sammelt, wird durch die verschiedenen Rätsel eine Geschichte erzählt.

„Das Spiel findet im Inneren eines mysteriösen Würfels statt, wobei jede Seite des Würfels eine einzigartige Welt beherbergt: sei es eine alte Fabrik, ein Leuchtturm, ein Vergnügungspark oder eine Kirche, etc. Auf den ersten Blick mögen sie wahllos und zusammenhanglos erscheinen, aber bei näherem Hinsehen wirst du von der subtilen und komplizierten Art und Weise, wie diese Welten miteinander verbunden sind, fasziniert sein… Nutze deine Vorstellungskraft und schone keine Gehirnzellen, um die Verbindung zu finden und jede mögliche Interaktion zwischen den verschiedenen Seiten des Würfels zu erkennen. Dann beobachte, wie sich die Magie vor deinen Augen entfaltet.“

So berichtet das Entwicklerteam in der App Store-Beschreibung. Sollte man doch einmal in den Rätseln festsitzen, wird ein umfangreiches Hilfesystem zur Verfügung gestellt. Ein sogenannter Fokus-Modus kann aktiviert werden, um die wichtigsten Punkte der Lösung hervorzuheben, während Hinweistexte zur Verfügung stehen, um weitere Klarheit zu schaffen. Und wenn alles andere fehlschlägt, können Video-Walkthroughs als ultimativer Sicherheitsplan freigeschaltet werden.

Darüber hinaus stellt Moncage auch insgesamt 15 verschiedene Errungenschaften im Spiel bereit, die jeweils mit einer Medaille verbunden sind. Letztere wurden in einem aufwändigen Design gestaltet und „sind der perfekte Beweis für deine meisterhaften Puzzle-Fähigkeiten“, wie es vom Entwicklerteam heißt. Falls ihr noch weitere Eindrücke zur Spiele-Neuerscheinung benötigt, haben wir euch abschließend den offiziellen Trailer des Games bei YouTube eingebunden.