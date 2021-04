MyKronoz MyScale: Neue WLAN-Körperwaage mit smarten Features

Gesundheits- und Wellness-Produkte sind auf dem Vormarsch: Immer mehr smarte Geräte finden den Weg in die Haushalte, darunter auch intelligente Körperwaagen, die weit mehr leisten können, als nur das Gewicht zu erfassen. Ein neues Exemplar dieser Gattung ist nun mit der MyKronoz MyScale erschienen.

Ausgestattet mit einem großen LED-Farbdisplay, will die erste smarte WLAN-Waage des Schweizer Herstellers MyKronoz ein klares, umfassendes und genaues Bild der Körperzusammensetzung bieten. Erst kürzlich wurde die MyScale zudem mit einem Red Dot Award 2021 für ihr innovatives Design ausgezeichnet.

MyScale analysiert die Körperzusammensetzung genau und in Echtzeit: Gewichtstrends, BMI, Körperfett, Muskelmasse, Knochen- und Wassermasse werden gemessen, damit Nutzer ihren Stoffwechsel und allgemeinen Gesundheitszustand besser verstehen können. Zur Überwachung der eigenen Gesundheit zu Hause misst MyScale zudem die Herzfrequenz in weniger als 30 Sekunden und zeigt selbige auf dem Bildschirm an.

Ausgestattet mit einer integrierten Wi-Fi-Konnektivität und kompatibel mit Android- und iOS-Smartphones, synchronisiert sich MyScale automatisch mit einem MyKronoz-Konto in der Cloud. Erfasste Daten sind sofort in der MyKronoz-App verfügbar, die eine intuitive Benutzeroberfläche bietet, die Möglichkeit, Ziele zu setzen, eine Aktivitätshistorie zu sehen, den Fortschritt zu messen und motiviert zu bleiben. Die intelligente Waage kann auch in Apple Health oder Google Fit eingebunden werden.

Automatische Nutzererkennung für bis zu acht Personen

MyScale kann dank automatischer Benutzererkennung von bis zu acht verschiedenen Personen in völliger Vertraulichkeit verwendet werden. Bei jedem Wiegen gleicht MyScale die Daten mit dem richtigen Profil in der MyKronoz-App (App Store-Link) ab. Die smarte Körperwaage ist darüber hinaus mit einem Akku ausgestattet, der eine Laufzeit von bis zu einem Jahr bietet und einfach über das mitgelieferte USB-C-Kabel aufgeladen werden kann.

Die MyKronoz MyScale ist in den eleganten Farben Schwarz und Weiß erhältlich und verfügt neben dem großen LED-Farbdisplay auch über eine resistente Oberfläche aus gehärtetem Glas. Auf der Website des Schweizer Herstellers lässt sich die smarte Waage zum Preis von 99,90 Euro inklusive kostenlosem Versand und einer zweijährigen Garantie erwerben. Ein kleines Produktvideo zeigt euch abschließend die MyScale in Aktion.