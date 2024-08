Mylio Photos: Einführung von Mylio SecureCloud angekündigt

Habt ihr schon einmal vom Unternehmen Mylio gehört? Der Anbieter stellt einen Medienmanager zur Verfügung, mit dem sich beispielsweise Fotos und Videos an einem Ort verwalten lassen – inklusive Organisation, Backup-Automatisierung und einer privaten Speichermöglichkeit auf den eigenen Geräten.

„Im Gegensatz zu vielen anderen Lösungen gibt Mylio Photos den Kundinnen und Kunden die Kontrolle darüber, wo ihre Dateien gespeichert werden – ob in der Cloud oder lokal – und stellt sicher, dass die Nutzerinnen und Nutzer jederzeit auf ihre Medien zugreifen können, auch wenn sie offline sind. Mit einem starken Fokus auf Datenschutz und Sicherheit werden die von Mylio Photos verwalteten Daten niemals für Werbung oder das Training von künstlicher Intelligenz verwendet, was die Software zu einer einzigartig sicheren Wahl für die Verwaltung des digitalen Lebens macht.“

So berichtet Mylio selbst in einer Pressemitteilung zum jüngsten Update auf Version 24 für Mylio Photos. Neben der Aktualisierung hat der Anbieter nun die Einführung von Mylio SecureCloud bekanntgegeben, „die einen neuen Standard für eine sichere, private und effiziente Cloud-Speicherung setzt“, so Mylio. Der Speicherdienst wurde entwickelt, um Einzelpersonen, Familien und kleine Unternehmen bei der Datensicherung zu unterstützen.

Mylio SecureCloud ermöglicht es, verschiedene Medienformate – Fotos, Videos und Dokumente – in einer einzigen Bibliothek zu speichern und zu verwalten. Auf diese einheitliche Bibliothek kann über verschiedene Geräte und Betriebssysteme zugegriffen werden, so dass die Medien jederzeit und überall verfügbar sind. Die Mylio Photos-App kann auf iOS, Android, macOS und Windows verwendet werden und bietet somit Zugang zu allen wichtigen Plattformen.

Daten werden niemals für Werbung oder KI-Training verwendet

Für Mylio SecureCloud wurden zudem auf Datenschutz Wert gelegt: So gibt es eine Verschlüsselung, und Daten in der Cloud können nur von Geräten eingesehen werden, die mit dem Konto eines Users verbunden sind und von diesem direkt freigegeben wurden. Die Daten werden laut Mylio niemals für Werbung oder KI-Training verwendet oder an Dritte verkauft. Außerdem bleiben die Medienorganisation und die Metadaten beim Verschieben von Dateien in die Cloud und aus der Cloud erhalten, so dass die Bibliothek intakt und organisiert bleibt.

Weiterhin hat das Mylio-Entwicklerteam einen kompletten Offline-Zugriff auf alle Dateien integriert, so dass die Medien immer erreichbar sind, und bietet darüber hinaus eine umfangreiche Suchfunktion an, um nach speziellen Inhalten der Bibliothek suchen zu können. So gibt es mehrere Möglichkeiten, jedes Foto zu finden, egal wo es gespeichert ist: Stichwörter, AI SmartTags, OCR (Optical Character Recognition), Gesichtserkennung, Datum, Bewertungen und vieles mehr. Mit der dynamischen Suche lässt sich darüber hinaus eine ganze Bibliothek in Sekunden durchsuchen.

Mylio SecureCloud wird von Backblaze bereitgestellt, um für eine entsprechende Performance zu sorgen. Bei Datenverlust oder Geräteausfall bietet die SecureCloud priorisierte Wiederherstellungsoptionen. Damit lassen sich Medien schnell wiederherstellen und dabei die ursprüngliche Ordnerstruktur und Metadaten beibehalten.

Der Preis für Mylio SecureCloud beginnt bei 12 Euro pro Monat für ein 2 TB-Abonnement. Nutzer und Nutzerinnen mit einem Mylio Photos+ Abonnement können Mylio SecureCloud ganz einfach direkt in der Mylio Photos-App aktivieren. Der Mylio-Dienst steht in Versionen für macOS, iOS, Windows und Android zur Verfügung und kann vor dem Abschluss eines Abos kostenlos ausprobiert werden. Weitere Infos zur Mylio SecureCloud gibt es auf der entsprechenden Produktseite, die Mylio Photos-App (App Store-Link) ist kostenlos im deutschen App Store verfügbar.