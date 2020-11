Nanoleaf: Triangles starten bei Bauhaus und neuer Leuchtstreifen bei Apple

Bereits vor ein paar Wochen haben wir euch die Nanoleaf Shapes Triangles und Mini Triangles vorstellen können. Zwei wirklich tolle LED-Elemente, die wunderbar mit denen bereits seit einigen Monaten erhältlichen Nanoleaf Shapes Hexagons harmonieren und für ganz neue Möglichkeiten sorgen.

Mit der Verfügbarkeit sieht es derweil leider noch schlecht aus, vor allem was die Dreiecke anbelangt. Zum Start werden sie ausschließlich bei Bauhaus verkauft – und hier läuft es aktuell recht schleppend. Online hat man noch gar keine Chance, in einigen wenigen Bauhaus-Märkten sind allerdings schon kleine Stückzahlen verfügbar.

Falls ihr euch für die Shapes Triangles und Shapes Mini Triangles von Nanoleaf interessiert, solltet ihr daher die Verfügbarkeits-Anzeige im Online-Shop von Bauhaus im Auge behalten. Dort könnt ihr relativ schnell sehen, wo in eurer Nähe es die LED-Dreiecke möglicherweise schon gibt.

Diese zwei Produkte starten bald exklusiv im Apple Online Store

Das ist aber noch nicht alles, was Nanoleaf aktuell auf Lager hat. Bereits in Kürze wird der exklusive Verkauf des Nanoleaf Lightstrips und einer farbigen E27-Lampe im Apple Online Store starten. Die 19,99 Euro teure Glühbirne und den 49,99 Euro teuren Leuchtstreifen soll es ab Mitte Dezember dann auch bei Bauhaus geben.

Mit integriert ist bei beiden Produkten Circadian-Lighting, welches ähnlich Funktioniert wie Adaptive Lighting in HomeKit. So passen die Glühbirne und der Lightstrip ihre Farbtemperaturen im Laufe des Tages automatisch an und komplementieren so das natürliche Tageslicht. Zudem gibt uns der Hersteller in einer Pressemitteilung die folgenden Infos mit auf den Weg:

Mit dem breitesten Helligkeitspektrum bietet die Essentials Bulb die hellste weiße Beleuchtung in allen Farbtemperaturstufen (2700K-6500K) und leuchtet mit einer durchschnittlichen Helligkeit von 806 Lumen und einer maximalen Leuchtstärke von 1100 Lumen. Die Glühbirne ist mit ihrer einzigartigen Form (Rhombicosidodecahedron) ein echtes Kunstwerk, das auch ohne Lampenschirm eine gute Figur macht.

Das spezielle Design der Essential Lightstrips mit vier weißen LEDs pro LED-Set – zwei warme und zwei kalte – schafft die beste Beleuchtung für die täglichen Bedürfnisse des Verbrauchers. Jeder Lightstrip ist mit 21 LED-Sets pro Meter ausgestattet (sieben Sets pro 33 Zentimeter) und kann je nach Bedarf gekürzt oder mit verfügbaren Verlängerungen erweitert werden. Nutzer haben die Möglichkeit die Lichtstreifen auf bis zu 10 Meter zu verlängern und erhalten dabei stets die beste Helligkeit (2000-2200 Lumen).

Die gute Nachricht: Die beiden neuen Produkte sind ebenfalls schon auf dem Weg zu uns, so dass wir euch spätestens in der kommenden Woche die ersten eigenen Eindrücke schildern können.