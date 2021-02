Neue App Store Richtlinien: Unabhängige Banking-Apps vor dem Aus?

Apple hat vor wenigen Tagen die neuen App Store Richtlinien veröffentlicht und einige Änderungen vorgenommen. Unter anderem müssen Entwickler fortan die Erlaubnis der Benutzer einholen, wenn sie die Nutzer tracken möchten. Diese Regelung wird noch im Frühling starten und ab iOS 14.5 wird Apple die Integration genauer prüfen.

Doch nun hat sich meine Lieblings-Banking-App MoneyMoney zu Wort gemeldet und macht auf eine Änderung der App Store Richtlinien aufmerksam, die das Aus für unabhängige Banking-Apps bedeuten könnte. Explizit geht es um die Aussagen im Abschnitt 3.2.1(viii). Dort heißt es fortan (übersetzt):

Apps, die für den Finanzhandel, die Geldanlage oder die Geldverwaltung verwendet werden, sollten von dem Finanzinstitut stammen, das diese Dienstleistungen erbringt.

Laut Apple sollen Nutzer also stets die App der Hausbank nutzen. Da ich bei der DKB bin, müsste ich also zwingend die DKB-App nutzen. Doch was passiert, wenn eine Bank zum Beispiel gar keine App anbietet? Genau, man schaut in die Röhre.

Zuvor war der Abschnitt 3.2.1(viii) wie folgt formuliert:

Apps, die für den Finanzhandel, die Geldanlage oder die Geldverwaltung verwendet werden, sollten von dem Finanzinstitut stammen, das diese Dienstleistungen erbringt oder müssen eine öffentliche API nutzen, die von den jeweiligen Institutionen angeboten wird und mit ihren Nutzungsbedingungen harmoniert.

Wenn Apple die neuen Richtlinien konsequent umsetzt, werden Apps wie MoneyMoney, Outbank, Banking4, Finanzblick und Co fortan aus dem App Store verbannt. Ich hoffe, dass Apple hier einlenkt und den Banking-Apps nicht die Geschäftsgrundlage entzieht. Denn mal ganz ehrlich: Oftmals sind Banking-Apps von Drittanbietern einfach viel besser als die App der Hausbank. Das gilt auch für mein DKB-Beispiel – die App ist einfach nur schlecht (eine neue ist aber in Arbeit).