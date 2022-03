Neue Mac-Gerüchte: Apple Studio Display und Mac Studio

Nicht zum ersten Mal hören wir, dass Apple an neuen externen Displays arbeiten soll. 9to5Mac will nun von Quellen erfahren haben, dass Apple an einem oder mehreren neuen „Apple Studio Displays“ arbeitet, die sogar eine höhere Auflösung als das Pro Display XDR haben sollen.

Unklar ist derweil, ob ein neues Apple Studio Display das Pro Display XDR ablösen oder die Display-Kategorie erweitern wird. Laut den vorliegenden Infos soll das neue Display eine 7K Auflösung haben und ebenso eine höhere Pixeldichte aufweisen.

Mark Gurman von Bloomberg hatte zuvor schon berichtet, dass Apple an neuen Displays arbeitet, diese aber günstiger werden sollen. Wenn das neue Apple Studio Display aber bessere Spezifikationen aufweist, ist es schwer vorstellbar, dass das Display günstiger wird. Möglicherweise plant Apple aber auch mehrere Versionen mit unterschiedlichen Hardware-Spezifikationen und Preisen.

Mac Studio: Mac Pro oder Mac mini?

Während wir weiterhin auf einen High-End Mac mini und einen Mac Pro mit Apple Silicon warten, soll Apple laut 9to5Mac an einem neuen „Mac Studio“ Computer arbeiten. Dieser soll auf dem Mac mini basieren, aber deutlich mehr Power bieten, zudem soll es zwei Versionen geben. Einer soll mit dem M1 Max Chip kommen, das andere Modell mit einem zukünftigen und noch besseren Chip ausgestattet sein.

Die Bezeichnung „Mac Studio“ könnte sich noch ändern, einordnen soll sich das Modell zwischen dem Mac mini und dem Mac Pro. Die Marke passt auch zum „Apple Studio Display“, an dem das Unternehmen arbeitet, was darauf hindeutet, dass Apple beide Produkte als perfekte Kombination für professionelles Arbeiten bewerben könnte.

Gut möglich, dass es sich beim Mac Studio um einen kleine Variante des Mac Pro handeln könnte. So hätte Apple mehr Zeit einen Mac Pro zu entwicklen, der seinem Namen auch gerecht wird.