Nothing Ear 1: Neue InEars mit Geräuschunterdrückung jetzt erhältlich

Sie wurden über Wochen bereits entsprechend geteasert, nun sind sie endlich erschienen und sind über die eigene Website verfügbar: Die Nothing Ear 1, InEars mit integrierter Geräuschunterdrückung, vom jungen Unternehmen Nothing. Für die Firma des OnePlus-Mitgründers Carl Pei ist es das erste Produkt.

Entfernt erinnert das äußere Design der Nothing Ear 1 an Apples AirPods Pro, allerdings machen sie gleichzeitig mit einem großen Retro-Faktor auf sich aufmerksam. Das halbtransparente Design der Ohrhörer und die aufgedruckte Punktschrift wirken wie Technikprodukte aus den 80er Jahren und stammen von Teenage Engineering aus Schweden.

Die Nothing Ear 1 verfügen über kraftvolle 11,6 mm-Treiber sowie eine aktive Geräuschunterdrückung in zwei Stufen, „Light Mode“ und „Maximum Mode“. Um an der Umgebung aktiv teilzunehmen, kann auch ein Transparent-Modus aktiviert werden. Jeder Ohrhörer wiegt nur 4,7 Gramm und kommt mit druckentlastenden Öffnungen, einer ergonomischen Bauweise und drei Paaren Liquid Silicone-Ohrstöpsel daher. Verbunden wird der Nothing Ear 1 über Bluetooth 5.2.

Bestellbar über die Nothing-Website

Die InEars sollen eine Gesamt-Spielzeit von bis zu 34 Stunden und knapp sechs Stunden mit einer Ladung über das mitgelieferte Transport- und Ladecase bieten. Außerdem ist eine Schnelllade-Option mit an Bord: Nur zehn Minuten Aufladen des Cases reichen für weitere acht Stunden Power. Das Ladecase kann auch kabellos geladen werden und ist mit allen Qi-kompatiblen Ladegeräten kompatibel. Eine Gestensteuerung, Equalizer und eine Option zum Auffinden eines Ohrhörers komplettieren die Features des Nothing Ear 1, die auch schweiß- und spritzwassergeschützt sind.

Mit einem veranschlagten Verkaufspreis von nur 99 Euro liegen die Nothing Ear 1 deutlich unter den Preisen der Konkurrenz. Das offizielle Release der InEars wurde von Seiten des Herstellers für den 17. August 2021 in insgesamt 45 Ländern und Regionen weltweit angekündigt – nun wird der Verkaufsstart erfolgt. Die ungewöhnlichen Kopfhörer sind auf der Website von Nothing erhältlich. Der bekannte YouTuber Marques Brownlee hat die Nothing Ear 1 bereits in den Händen gehabt und ausprobieren können: Sein Review haben wir euch abschließend eingebunden. Auch wir werden uns natürlich um ein Testexemplar der Neuerscheinung bemühen.