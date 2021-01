NOX – Escape Game: Eine kostenlose Überraschung aus dem App Store

Die meisten Spiele, die Apple auf den Startseiten des App Stores vorstellst, sind uns schon irgendwann, irgendwo über den Weg gelaufen. Bei NOX – Escape Game (App Store-Link), das derzeit im Spiele-Bereich beworben wird, ist das tatsächlich anders. Und was soll ich sagen? Der Download aus App Store hat mich positiv überrascht.

Das knapp 500 MB große NOX – Escape Game kann kostenlos heruntergeladen und tatsächlich auch ohne Bezahlung gespielt werden, wobei dann zwischendurch Werbevideos deaktiviert werden. Die Werbung lässt sich aber für sehr faire 2,29 Euro dauerhaft deaktivieren, wobei es noch zwei weitere In-App-Käufe für 5,49 und 10,99 Euro gibt, mit denen man die Entwickler noch etwas mehr unterstützen kann.

NOX entführt dich in ein altes, mysteriöses Anwesen voller Geheimnisse, die darauf warten von dir gelüftet zu werden. Begleitet von einer spannenden Geschichte, erkundest du geheimnisvolle Räume und entdeckst deren verborgene Mechanismen. Behalte einen kühlen Kopf und lass dich nicht täuschen – jeder Raum birgt weit mehr Geheimnisse, als du auf den ersten Blick erkennen kannst! Egal ob es dein erstes Escape Spiel ist, oder ob du ein erfahrener Abenteurer bist, die abwechslungsreichen Rätsel werden dich in ihren Bann ziehen!

Die Steuerung des Spiels ist dabei denkbar einfach: Man tippt mit dem Finger auf den Bildschirm, um sich ein Objekt näher anzusehen und mit einem weiteren Fingertipp damit interagieren zu können. Zudem gibt es ein Inventar, in dem man nützliche Dinge aufbewahren und zu einem späteren Zeitpunkt erneut verwenden kann. Wichtig zu wissen: Es lohnt sich bei zahlreichen Objekten, sie von allen Seiten unter die Lupe zu nehmen.

Ebenfalls klasse ist die kleine Geschichte, die im Rahmen von NOX erzählt wird. So findet man nach und nach heraus, wie man überhaupt in das Haus gekommen ist und was es mit den verlassenen Räumen auf sich hat. Sehr gut gefällt uns dabei die deutsche Übersetzung, die wenig überraschend sehr gelungen ausfällt – denn immerhin kommen die Entwickler aus Deutschland.

Versprochen werden mehrere Stunden Spielzeit, wobei ich das nach den ersten paar Räumen natürlich noch nicht näher einschätzen kann. Was ich aber ganz sicher sagen kann: Die 4,7 Sterne für NOX kommen nicht von ungefähr. Wer genug Geduld für ein paar knifflige Rätsel mitbringt, sollte sich dieses Spiel genauer ansehen – immerhin kann es kostenlos ausprobiert werden.