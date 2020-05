Oceanhorn 2: Erste Vorschau auf Knights of the Lost Realm Golden Edition

Schon im Dezember des letzten Jahres veröffentlichten die Entwickler des beliebten Abenteuers Oceanhorn 2, das Team von Cornfox & Brothers, eine erste Vorschau auf das Jahr 2020 und die damit geplanten zwei großen Updates für das Apple Arcade-Spiel. Nun verraten die Entwickler mehr und bezeichnen das erste große Update für Oceanhorn 2 als „Knights of the Lost Realm Golden Edition“.

Obwohl wohl die meisten Gamer im Großen und Ganzen bereits mit dem vorhandenen Spiel zufrieden sind, strebt das Entwicklerteam von Oceanhorn 2 natürlich stets nach Verbesserungen. So heißt es in einer Mitteilung an uns:

„In diesem Update geht es hauptsächlich um die ‚Lebensqualität‘ des Spielers: einige verbleibende Fehler beseitigen, die Kampfmechanik transparenter machen, XPs anders kommunizieren und allgemein polieren. Kurz gesagt, dies wird die bisher beste und zugänglichste Version des Spiels. Aber das ist nicht alles! Während neue Inhalte im Mittelpunkt des zweiten Updates dieses Jahres stehen, konnten wir nicht widerstehen, der Golden Edition auch einige Dinge hinzuzufügen. Was könnt ihr erwarten? Zunächst einmal – wir erweitern das Ende des Spiels. Einige von euch waren vom Ende von Oceanhorn 2 verwirrt: Obwohl wir wissen, dass nicht jeder ‚Monsters of Uncharted Seas‘ gespielt hat, das Prequel zu ‚Knights of the Lost Realm‘, erkennen wir, dass vielleicht etwas mehr Erklärung erforderlich ist. Wir werden nicht verraten, was wir genau hinzufügen werden – aber dies wird eine hervorragende Gelegenheit sein, das Spiel wieder aufzunehmen, selbst wenn du es bereits beendet hast. Seid versichert, es gibt neue Teile der Geschichte, die wir beleuchten werden.“

Eine weitere wichtige Neuerung ist ein neuer Gegenstand: Das Schild von Chronos, das denjenigen bekannt vorkommen dürfte, die bereits den ersten Teil des Spiels absolviert haben. „Das, was ihr in Knights of the Lost Realm sehen werdet, ist der Prototyp und befindet sich am Ende eines brandneuen Dungeons, der zur Erkundung bereit steht“, heißt es von Cornfox & Brothers. Zudem hat man auch die Nebenquests auf der Karte verbessert und berüchtigte Superfeinde hinzugefügt, die gefunden und außer Gefecht gesetzt werden müssen. Wenn die neuen Quests bei der Community gut ankommen, wollen die Entwickler in Zukunft weitere hinzufügen. Last but not least wurden dem Spiel über 100 neue Voice-Overs der etablierten Schauspieler hinzugefügt, um bestimmte Interaktionen klarer zu gestalten und die neuen Story-Elemente zu vertonen.

Das auch mit deutschen Untertiteln und Menüs spielbare Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm ist kostenlos im Rahmen des Apple Arcade-Spiele-Abos erhältlich und erfordert mindestens 3,3 GB an freiem Speicherplatz auf dem Mac sowie macOS 10.15.0 oder neuer. Wann genau das neue Golden Edition-Update auf unseren Macs und iOS-Geräten landen wird, ist bisher noch unklar: „In den nächsten Wochen“, heißt es dazu von den Entwicklern. Wenn es soweit ist, werden wir euch natürlich mit allen Einzelheiten versorgen.