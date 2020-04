Nuki Komplett-Set: Smartes Türschloss mit Zubehör günstiger kaufen

Auch aufgrund der stetigen Weiterentwicklung und auch des Firmen-Standorts in Österreich hat sich das Nuki Smart Lock in den vergangenen Jahren zu unserem Favoriten entwickelt. Wenn ihr euer Zuhause in der aktuellen Zeit ein wenig auf Vordermann bringen will, gibt es bei tink.de noch bis Mitternacht das passende Angebot.

Verkauft wird das Nuki Komplett-Set bestehend aus dem smarten Türschloss, der für die Fernbedienung und einige weitere Features erforderlichen Bridge, dem praktischen Schlüsselanhänger Nuki Fob sowie dem nachrüstbaren Codeschluss Nuki Keypard für 349 Euro verkauft. Gebt ihr im Warenkorb den Gutscheincode keyless10 ein, reduziert sich der Preis auf 314,94 Euro.

Im Internet-Preisvergleich kostet die Nuki Combo, also das Schloss und die Bridge, mindestens 290 Euro. Für den Fob verlangen andere Händler 35 Euro, das Keypad gibt es für 77 Euro. Zusammen landet man also bei rund 400 Euro.

Das ist alles im Nuki Komplett-Set enthalten

Das Nuki Smart Lock: Das smarte Türschloss wird auf der Innenseite der Tür montiert und macht im Prinzip nicht mehr, als ein auf der Innenseite steckenden Schlüssel zu drehen und damit die Tür zu öffnen. Besonders praktisch: Mit dem Auto-Unlock öffnet sich die Tür wie von Geisterhand, wenn man nach Hause kommt. Die Kommunikation funktioniert per Bluetooth, auch HomeKit wird unterstützt. Die wohl wichtigste Funktion: Von außen ist das Smart Lock nicht zu erkennen und die Tür lässt sich weiterhin mit dem Schlüssel öffnen.

Die Nuki Bridge: Mit dieser Erweiterung wird das Nuki Smart Lock ins heimische WLAN eingebunden und kann auch as der Ferne bedient werden. Mal eben dem Besuch die Tür öffnen, obwohl man noch gar nicht Zuhause ist? Kein Problem. Auch die Frage, ob man tatsächlich abgeschlossen hat, erübrigt sich – man schaut einfach nach.

Der Nuki Fob: Dieser kleine Schlüsselanhänger kann mit einem oder mehreren Smart Loks verbunden werden und sie öffnen und schließen. Praktisch: Man kann den Zugriff auf bestimmte Tage und Uhrzeiten begrenzen, etwa für die Putzkraft. Und wenn das Kind den Nuki Fob mal verliert, wird er einfach in der App deaktiviert. Das ist deutlich günstiger als ein neuer Schließzylinder.

Das Nuki Keypad: Mit einem sechsstelligen Code kann das Smart Lock geöffnet werden, ganz ohne Smartphone und anderes Zubehör. Bis zu 100 Codes können gespeichert und verwendet werden – für jeden Benutzer lassen sich dabei individuelle Berechtigungen festlegen. Nuki bietet für das im Außenbereich montierte Keyboard sogar eine Diebstahl-Ersatzgarantie an.