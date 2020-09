Over: Grafikdesign-App ist jetzt auch in deutscher Sprache nutzbar

Mit der iOS-App Over (App Store-Link) können vor allem Kleinstunternehmen oder Gründer ansprechende Designs entwerfen, um ihre Produkte und Ideen online noch besser vermarkten zu können. Der Download der App für iPhone und iPad ist grundsätzlich kostenlos und finanziert sich über ein Abo-Modell, das mit 11,99 Euro/Monat bzw. 77,99 Euro/Jahr zu Buche schlägt. Für die Installation der Anwendung benötigt es zudem iOS 13.0 oder neuer sowie 223 MB an freiem Speicherplatz auf dem Gerät.

Laut eigener Aussage entwerfen weltweit bereits über 1,7 Millionen monatlich aktive Nutzer täglich mehr als 150.000 Projekte, und das vor allem für die sozialen Plattformen wie Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, oder auch für Websites und E-Mail-Marketing-Kampagnen. „Over schafft damit die Grundlage für Gründer, einen professionell aussehenden Markenauftritt aufzubauen, ohne auf externe Experten zurückzugreifen oder selbst umfassende Designkenntnisse besitzen zu müssen“, so die Entwickler von Over.

Neben Deutsch sind zwölf weitere Sprachen hinzugekommen

Dazu bietet die App unter anderem eine große Auswahl an handkuratierten Videos, Grafiken und Schriftarten, die täglich aktualisiert werden, sowie Werkzeuge zum Überblenden, Arbeiten mit Ebenen oder Maskieren für die Bearbeitung von Designs, eine Möglichkeit, sich im Team direkt zu den Designs auszutauschen und diese auch von unterwegs anzupassen, sowie einen zentralen Speicher für alle Marken-Assets, um eine konsistente Kommunikation zu gewährleisten – unabhängig davon, wer das Design erstellt.

Wie uns die Entwickler von Over nun mitgeteilt haben, lässt sich die Grafikdesign-App ab sofort auch in deutscher Sprache herunterladen und verwenden. Neben einer deutschen Lokalisierung wurden auch zwölf weitere Sprachen integriert, darunter Französisch, Italienisch, Niederländisch, Spanisch, Schwedisch und Portugiesisch. Ebenfalls neu sind Seiten für Designs, die sich über die Layer-Einstellungen im Projekt hinzufügen, Löschen oder neu anordnen lassen. Zudem wurden mit den letzten kleineren Updates die Geschwindigkeit und Leistung von Over weiter verbessert.