Readdle-Apps: Viele neue Features speziell für iOS 14

Zu den Anwendungen von Readdle mag man stehen, wie man will. In der Vergangenheit haben die Produktivitäts-Apps der Entwickler aufgrund ihres Datenhungers auch bei uns zu vielen kritischen Kommentaren geführt. Nichts desto trotz muss man den Entwicklern eines zugute halten: Die Anwendungen werden seit Jahren gepflegt und kontinuierlich mit frischen Updates und praktischen neuen Features versorgt. Für das neue iOS 14, das heute Abend an den Start geht, hat man sich bei Readdle nun für die wichtigsten Apps des Hauses ebenfalls etwas einfallen lassen, um alles aus den Möglichkeiten von iOS 14 herauszuholen.

Documents (App Store-Link)

Widgets für Dateien und Aktionen: Springen Sie zu Ihren Lieblingsdateien, sehen Sie Ihre Musikwarteschlange, starten Sie VPN oder öffnen Sie einen Browser direkt von Ihrem Startbildschirm aus.

Bild in Bild auf dem iPhone: Sehen Sie sich Videos in einem kompakten Fenster an, während Sie im Internet surfen oder andere Anwendungen verwenden.

Scribble-Unterstützung: Dokumente verwandeln jetzt Ihre Handschrift auf magische Weise in getippten Text. Dies ist perfekt zum Notieren oder Ausfüllen von PDF-Formularen mit Apple Pencil.

PDF Expert (App Store-Link)

Scribble-Unterstützung: Machen Sie sich Notizen oder füllen Sie Formulare mit dem Apple Pencil aus, und PDF Expert verwandelt Ihre Handschrift in Text.

Widgets für Neueste und Favoriten: Erhalten Sie schnellen Zugriff auf genau die PDFs, die Sie benötigen, direkt von Ihrem Startbildschirm aus.

Spark (App Store-Link)

Widgets für E-Mails und Kalender: Sehen Sie die wichtigsten E-Mails oder bevorstehende Veranstaltungen direkt auf Ihrem Startbildschirm.

Legen Sie Spark als Standard-E-Mail-Anwendung in den iOS-Einstellungen fest: Unsere Benutzer haben darauf gewartet, und wir freuen uns, diese Option endlich auf iOS 14 zu haben. Diese Funktion ist im Moment noch nicht verfügbar, aber sie wird sehr bald verfügbar sein.

Calendars (App Store-Link)

Widgets für Ereignisse und Aufgaben: Sehen Sie sich die bevorstehenden Veranstaltungen an, prüfen Sie Ihre To-Do-Liste oder nehmen Sie von Ihrem Startbildschirm aus an einem Anruf teil.

Siri-Abkürzungen: Mit Kalendern können Sie Ereignisse mit Ihrer Stimme erstellen und unterstützen die neue kompakte Benutzeroberfläche für Siri.

Schnellere Suche nach Ereignissen: Finden Sie mit der Spotlight- oder Kalendersuche schnell die genaue Veranstaltung, die Sie benötigen.

Scanner Pro (App Store-Link)

Widgets für wichtige Dateien und schnelles Scannen: Greifen Sie schnell auf wichtige Dokumente zu und scannen Sie alles direkt von Ihrem Startbildschirm aus.

OCR-Text durchsuchen: Verwenden Sie Spotlight, um den Inhalt Ihrer Scans zu durchsuchen, nicht nur die Titel. Funktioniert nur bei Scans mit aktivierter Texterkennung (OCR).

Scans mit PencilKit mit Anmerkungen versehen: Sie können direkt in Scanner Pro auf Ihre Scans schreiben, zeichnen und markieren.

Readdle will die neuen iOS 14-Features für die eigenen Apps noch am heutigen Release-Tag von iOS 14 veröffentlichen und hat entsprechende Updates laut eigener Aussage bereits bei Apple eingereicht.