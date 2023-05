Peridot: Neues AR-Game von Niantic jetzt im App Store erhältlich

Mitte April dieses Jahres hatten wir bereits über die kommende Neuerscheinung vom Pokémon GO-Entwicklerstudio Niantic berichtet: Peridot (App Store-Link). Seinerzeit befand sich das Augmented Reality-Game noch in einer Softlaunch-Phase, die in ausgewählten Ländern startete.

Mit dem heutigen 9. Mai 2023 ist Peridot nun aber auch offiziell im App Store erhältlich und kann dort kostenlos und mit Unterstützung von In-App-Käufen auf iPhones und iPads heruntergeladen werden. Für die Installation des Spiels wird neben 184 MB an freiem Speicherplatz auf dem Gerät auch mindestens iOS bzw. iPadOS 14.0 oder neuer benötigt. Auch eine deutsche Lokalisierung ist zur Veröffentlichung bereits mit an Bord.

Peridot soll die Freude am Pflegen, Aufziehen und Züchten bezaubernder, einzigartiger Kreaturen in den Mittelpunkt stellen. Nach Tausenden von Jahren des Schlummers erwachen die Peridots (oder kurz Dots) in einer Welt, die sich stark von ihrer gewohnten Umgebung unterscheidet. Nun benötigen sie die Hilfe der Spieler und Spielerinnen, um ihre Art vor dem Aussterben zu retten. Dafür zieht man die Peridots von Geburt an groß, bis sie schließlich ausgewachsen sind. Während man die Welt mit den Dots erkundet, erfährt man mehr über die niedlichen neuen Freunde und entwickelt eine Beziehung zu ihnen, indem man sie pflegt und mit ihnen spielt.

Das Kernstück des Spiels ist die Pflege und Versorgung eines Peridots, um es vom Baby zum Erwachsenen heranzuziehen. Zum Wachsen benötigt ein Dot Erfahrungspunkte, die durch Streicheleinheiten, Spaziergänge und Training gewonnen werden. Jedes Peridot ist dabei völlig einzigartig. Genau wie Menschen unterscheiden sie sich in ihrem Aussehen, ihren Fähigkeiten, Vorlieben und Persönlichkeitsmerkmalen. Jedes Peridot hat seine einzigartige DNA.

Peridots erkennen Oberflächen in der realen Welt

Sobald ein Peridot das Erwachsenenalter erreicht hat, ist es bereit, sich fortzupflanzen. Das gemeinsame Ziel der Gamer-Community ist es, zusammenzuarbeiten und die Spezies der Peridots zu diversifizieren, um neue Babies verschiedener Archetypen auszubrüten. Es gibt unzählige Möglichkeiten für diese Archetypen, wie zum Beispiel Einhorn, Pfau, Gepard, Widder, Kaninchen, Clownfisch – und noch viele mehr.

Peridot ist ein kamerabasiertes AR-Spiel. Durch die Lightship-ARDK-Technologie von Niantic können Spieler und Spielerinnen ihre Kreaturen hautnah erleben und in das Spielgeschehen eintauchen. Die Peridots sind intelligent und können verschiedene Oberflächen der realen Welt erkennen, zum Beispiel Schmutz, Sand, Wasser, Gras und Laub. Wenn dein Dot auf einer dieser Oberflächen nach Nahrung sucht, erhält es dementsprechend verschiedene Arten von Nahrungsmitteln – wie Seetang aus dem Wasser oder stachelige Rüben aus dem Sand. Das erschafft eine immersive Verschmelzung von Spiel und realer Umgebung.

Um Peridot spielen zu können, ist die Erstellung eines Accounts notwendig. Die Registrierung kann über die Apple ID oder Google erfolgen. Wie schon bei anderen Spielen von Niantic lassen sich bestimmte Extras und Verbrauchsmaterialien für die eigenen Dots über optionale In-App-Käufe erwerben. Ein abschließender Trailer bei YouTube liefert euch weitere Eindrücke zur Neuerscheinung, zudem könnt ihr auch die offizielle Website zu Peridot für zusätzliche Infos und Neuigkeiten besuchen.