Regen, Meer und Fluss: iOS 15 kann Hintergrundgeräusche abspielen

In iOS 15 gibt es eine neue Funktion, mit der man ganz einfach Hintergrundgeräusche abspielen kann. Apple lässt uns dazu wissen:

Du kannst beruhigende Klänge wiedergeben – wie Meeresrauschen oder Regen –, um unerwünschte Umgebungsgeräusche zu unterdrücken und dadurch Ablenkungen zu reduzieren, damit du dich konzentrieren oder entspannen kannst.

iOS 15 bietet insgesamt sechs Geräusche an: Ausgewogenes Rauschen, Helles Rauschen, Dunkles Rauschen, Ozean, Regen und Fluss. Und so könnt ihr die neuen Hintergrundgeräusche verwenden.

Einstellungen → Kontrollzentrum → „Hören“ aktivieren

Nun könnt ihr ganz einfach im Kontrollzentrum die verscheidenden Sounds starten. Wischt einfach vom oberen Displayrand nach unten, drückt auf das Hören-Icon und aktiviert den entsprechenden Sound. Hier könnt ihr zudem die Lautstärke justieren, wobei ihr diese auch später über die Lautstärkeknöpfe regulieren könnt. Ihr könnt natürlich auch Kopfhörer verwenden, um die Geräusche noch bessere wahrnehmen zu können.

Mehr Hintergrundgeräusche gibt es bei Drittanbietern

Die Auswahl an Geräuschen ist in iOS 15 nicht sehr groß. Wer damit klar kommt, kann so kostenlos darauf zugreifen. Für mehr lohnt sich ein Blick auf die App „Calm: Meditation und Schlaf“ (App Store-Link) oder „Noizio — focus, relax, sleep“ (App Store-Link).