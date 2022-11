Ring Intercom: Neuer Bestpreis für die smarte Gegensprechanlage

Ihr kennt es sicherlich: Ihr sitzt gerade im Ostflügel eurer Wohnung auf dem Sofa und es klingelt an der Tür, ihr habt aber keine Lust, euch die mehreren Hundert Meter bis zur Gegensprechanlage zu quälen. Genau für dieses Problem gibt es mit Ring Intercom seid etwas mehr als einem Monat die passende Lösung von Amazon.

Zum Start gab es das große Bundle, das neben dem Ring Intercom auch eine Ladestation und einen Zusatz-Akku enthält, für 99,99 statt 169,99 Euro. Wenn ihr das zusätzliche Zubehör nicht oder nur teilweise benötigt, könnt ihr jetzt noch günstiger zuschlagen.

So bezahlt ihr für Ring Intercom ohne zweiten Akku derzeit nur 79,99 statt 129,99 Euro. Der Akku wird einfach per USB geladen, muss dafür aber aus dem Gerät entfernt werden. Praktisch ist daher sicherlich das Set mit einem zweiten Akku, das ihr derzeit für 89,99 statt 149,99 Euro bekommt. Hier ist die Ersparnis unterm Strich sogar noch etwas größer.

Das erwartet euch beim Ring Intercom

Zunächst einmal solltet ihr überprüfen, ob Ring Intercom mit eurer Gegensprechanlage kompatibel ist. Das könnt ihr direkt auf der Webseite des Herstellers checken. Die Installation ist danach im Prinzip ein Kinderspiel und keine große Herausforderung.

Nach der Installation von Ring Intercom wird man über die Ring-App per Push-Mitteilung darüber informiert, wenn jemand an der Haus- oder Wohnungstür geklingelt hat. Es besteht die Möglichkeit, direkt per App über die Gegensprechanlage zu kommunizieren, selbst wenn man nicht zuhause ist. Zudem wird man über die App auch den Türöffner betätigen können. Sollte euer Pizzabote also schon zum engsten Bekanntenkreis zählen, kann er euch die Pizza fortan direkt bis ans Sofa liefern, ohne dass ihr aufstehen müsst.

Zudem hat sich Ring einige spannende Features einfallen lassen. Über Ring Intercom sollen beispielsweise auch Amazon-Boten im Rahmen einer Lieferung die Haustür öffnen können, um das Paket bei euch vor die Wohnungstür legen zu können. Natürlich nur, wenn das von euch gewünscht ist. Später soll es auch eine Funktion geben, mit denen man Gästen einen virtuellen Schlüssel wird zuweisen können, damit diese im entsprechenden Zeitfenster einen Zugang erhalten.

Wichtig zudem: Die klassische Klingel und auch die normale Gegensprechanlage können nach der Installation von Ring Intercom wie gewohnt weiter genutzt werden. Es handelt sich um eine Erweiterung, keinen Ersatz.

Ring Intercom von Amazon | Für Gegensprechanlagen. Fernentriegelung, automatische Freigabe für... Rüste deine kompatible Gegensprechanlage auf, um über die Ring-App mit Besuchern am Eingang deines Gebäudes zu sprechen und ihnen Zugang zu...

Erhalte Benachrichtigungen in Echtzeit, wenn jemand deine Gegensprechanlage betätigt. Dank der Fernentriegelungs-Funktion kannst du Besuchern über...