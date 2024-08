RTL+ führt neue Pakete ein und wird teurer

Ich bekenne mich schuldig: Bei uns Zuhause läuft abends oftmals Trash-TV im Fernsehen und da kommt man einfach nicht um RTL+ und seine grandiosen Serien herum. Hut ab an dieser Stelle an die Redaktion, die für die Bauchbinden verantwortlich ist. Es gibt aber auch schlechte Nachrichten: RTL schraubt an den Preisen seines Streaming-Abos.

Ab heute gelten bei RTL+ neue Preise, es gibt aber auch ein neues Paket, das sogar etwas günstiger ist. Wir wollen uns mal ein kleinen Überblick der wichtigsten Details verschaffen.

RTL+ bis zum 15. August 2024

Premium für 6,99 Euro pro Monat: 1 Gerät gleichzeitig, Live-Sport und Live-TV, Serien, Magazine, Podcasts, mit Werbung.

1 Gerät gleichzeitig, Live-Sport und Live-TV, Serien, Magazine, Podcasts, mit Werbung. Max für 9,99 Euro: 2 Geräte gleichzeitig, ohne Werbung, Hörbücher und Musik-Streaming.

2 Geräte gleichzeitig, ohne Werbung, Hörbücher und Musik-Streaming. Family für 14,99 Euro: 4 Geräte gleichzeitig.

RTL+ ab dem 15. August 2024

Basic für 5,99 Euro: 1 Gerät gleichzeitig, kein Live-TV und Live-Sport, keine Downloads, Werbung vor und im Inhalt.

1 Gerät gleichzeitig, kein Live-TV und Live-Sport, keine Downloads, Werbung vor und im Inhalt. P remium für 8,99 Euro: 1 Gerät gleichzeitig, Live-Sport und Live-TV, Serien, Werbung vor dem Video.

1 Gerät gleichzeitig, Live-Sport und Live-TV, Serien, Werbung vor dem Video. Max für 12,99 Euro: 2 Geräte gleichzeitig, ohne Werbung, Hörbücher und Musik-Streaming.

2 Geräte gleichzeitig, ohne Werbung, Hörbücher und Musik-Streaming. alle Details direkt beim ER-TE-ELL

Alle drei Abos bekommt ihr auch als Jahresabo, dann reduziert sich der Preis ein wenig. Insgesamt aber schon eine deutliche Preiserhöhung und auch Veränderungen an den gebotenen Funktionen. Für absolute Basis-Nutzer gibt es aber immerhin auch ein Angebot, das günstiger ist als bisher.

Keine weiteren Informationen gibt es zur Einstellung des Familien-Abos. Bestehende Abos können weiter genutzt werden, neue Abschlüsse sind aber nicht möglich. Vielleicht will RTL sind zukünftig den Ärger rund um Account-Sharing sparen und hat keine Lust, eine technische Lösung zu implementieren?