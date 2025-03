Sennheiser HD 550: Neuer HiFi-Kopfhörer mit offenem Design

Erst Mitte Februar dieses Jahres haben wir mit dem Sennheiser HD 505 über ein neues Over-Ear-Modell des bekannten Herstellers bei uns im Blog berichtet. Mit dem HD 550 stellt die Marke Sennheiser nun einen neuen HiFi-Kopfhörer vor, der laut Aussage des Unternehmens „eine gelungene Balance zwischen kompromissloser Qualität und intuitiver Feinabstimmung bietet“. Ein weitläufiger Stereosound sowie eine ultraleichte Bauweise sollen die Grundlage für langanhaltenden Hörgenuss, von dem sowohl Musikfans als auch Gamer profitieren, legen.

​​“Audiophile, die einen federleichten Kopfhörer mit ehrlichem Voicing und tiefen Bässen suchen, finden mit dem HD 550 einen erstklassigen Kopfhörer. Die Detailtreue des HD 550 liegt auf der Hand, doch die Nutzer*innen werden sich auch in den sanften Charakter des Kopfhörers verlieben – perfekt für stundenlange Hörsessions.“

Das berichtet Klaus Hanselmann, Produktmanager Audiophile bei Sennheiser. ​Das Herzstück des HD 550 ist der eigens entwickelte 38-mm-Schallwandler, der in der Fabrik von Sennheiser in Tullamore, Irland, hergestellt wird. Der Wandler sorgt mit hoher Performance für Klarheit im Frequenzbereich von 6 Hz bis 39,5 kHz – bei einer Gesamtverzerrung von weniger als 0,2 Prozent. Mit 150 Ohm ist er die ideale Ergänzung für eine Vielzahl von HiFi-Geräten. In Verbindung mit Premium-Audio-Geräten wie dem Sennheiser HDV 820 soll er außerdem ein besonderes Hörerlebnis bieten.

Vollständig offenes Design mit neuem Akustikgewebe

Das vollständig offene Design setzt auf ein neues Akustikgewebe, das die Schallwandler schützt und gleichzeitig alle verbliebenen Hindernisse zwischen den Nutzern bzw. Nutzerinnen und ihrer Musik beseitigt. Die abgewinkelte Ausrichtung der Schallwandler sorgt für einen weitläufigen Sound, der die tragende Person ins Zentrum des Klangspektrums rückt. Gamer profitieren von einer verzögerungsfreien räumlichen Wahrnehmung und Immersion, die bei professionellen Battles oder gelegentlichen Sessions zum Tragen kommt.

„Wie für Audioprodukte der Marke Sennheiser üblich, liefert der HD 550 druckvolle Bässe und kristallklare Transienten mit neutralen Mitten, ohne dabei von der authentischen Klangwiedergabe abzuweichen, die Audiophile schätzen“, berichtet der Hersteller bezüglich des Klangbilds.

Entwickelt für maximalen Komfort

​Der Sennheiser HD 550 setzt auf ein Gehäuse, das für langanhaltenden Komfort sorgen soll. Im Vergleich zu anderen Modellen der 500er-Serie überzeugt der HD 550 mit einer noch angenehmeren Klemmkraft. Mit nur 237 Gramm wiegt der HD 550 weniger als die beliebtesten Gaming-Controller, so dass er förmlich auf dem Kopf verschwindet. Weiche, texturierte Kopfbügel und luftdurchlässige Ohrmuschelabdeckungen aus Metallgewebe sollen einen hohen Tragekomfort ermöglichen, ohne dass die Robustheit des Kopfhörers darunter leidet.

Wie alle anderen Modelle der 500er-Serie ist auch der HD 550 modular aufgebaut, so dass sich Kabel und Ohrpolster leicht austauschen lassen. Er wird mit einem 1,8 Meter langen Kabel geliefert, das über einen 3,5-mm-Stereo-Klinkenstecker mit 6,35-mm-Adapter verfügt und so mit einer Vielzahl unterschiedlicher Geräte kompatibel ist. Eine Reihe zusätzlicher Kabel, die separat erhältlich sind, erleichtern das Zusammenspiel mit symmetrischen Quellen und mikrofonfähigen Buchsen.

Preis und Verfügbarkeit

​Der brandneue Sennheiser HD 550 kann ab sofort im Webshop von Sennheiser vorbestellt werden und wird in der ersten Aprilwoche zu einem UVP von 299,90 Euro im Handel erhältlich sein.

Fotos: Sennheiser.