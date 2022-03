Shadow Blade+: Eine Empfehlung für alle Jump’n’Run-Fans

Es ist mittlerweile mehr als acht Jahre her, seit wir über Shadow Blade berichtet haben. Damals war das Spiel von Crescent Moon Games, einem wirklich fantastischen Publisher, ganz neu im App Store. Falls ihr das tolle Jump’n’Run damals verpasst habt, gibt es jetzt eine neue Chance. Shadow Blade+ (App Store-Link) wurde auf Apple Arcade veröffentlicht.

Inhaltlich vermutlich identisch, wurde Shadow Blade+ technisch an die neuesten Geräte-Generationen angepasst. Mir gefällt die Grafik auch heute noch prima – unterwegs kommt es ohnehin eher auf die Steuerung an. Und die ist in Shadow Blade+ gut gelöst.

Leider ohne Unterstützung für Gamecontroller

Zur Auswahl stehen zwei verschiedene Optionen: Touch und Joystick. Während man mit den virtuellen Buttons gut zurechtkommt, hat es mir die Touch-Steuerung besonders angetan. Mit einfangen „Taps“ und „Swipes“ steuert man schon nach wenigen Sekunden gekonnt durch die Level. Etwas schade: Gamecontroller werden anscheinend nicht unterstützt.

Aber was gilt es überhaupt zu tun? In Shadow Blade+ spielt man mit Kuro, einem jungen Ninja-Kämpfer, der in insgesamt 40 Leveln noch viel zu lernen hat. In einer zweidimensionalen Welt mit 3D-Grafik springt man über Abgründe, rutscht an Wänden herunter und erledigt Gegner mit dem Schwert. Die eigene Leistung wird nach jedem Level mit drei Sternen bewertet: Man muss Symbole und Stern-Münzen einsammeln sowie unter einer vorgegebenen Zeit bleiben.

Auf jeden Fall ist Shadow Blade+ ein weiterer toller Klassiker, der jetzt mit einem aktiven Apple Arcade Abonnement ohne Risiko angespielt werden kann. Sollte euch das Genre Jump’n’Run zusagen, dann schaut auf jeden Fall mal rein.