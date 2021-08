Sky Q: Mit IPTV Box fortan einfacher Empfang über das Internet

Sky Q konnte man bisher nur über Kabel oder Satellit empfangen. Mit der neuen Sky Q IPTV Box lässt sich Sky Q ab morgen auch einfach über das Internet empfangen. Das bedeutet, dass für den Empfang von Sky Q kein Kabelfernseh- oder Satellitenanschluss mehr erforderlich ist, der zusätzliche Kosten verursachen kann.

Auf der „Sky Q über das Internet“ Plattform haben die Zuschauer und Zuschauerinnen Zugriff auf eine Sendervielfalt von über 80 Sky-, Partner- und Free-TV Sendern. Ohne Zusatzkosten sind mit der Sky Q IPTV Box die Free-TV Sender in HD-Qualität enthalten. Dazu zählen die wichtigsten Free-TV Sender wie derzeit schon ARD, ZDF, die Free-TV Sender der Mediengruppe RTL und der Seven.One Entertainment Group, Discovery mit Eurosport 1 oder DMAX sowie Sport 1.

Darüber hinaus bietet die neue Plattform neben dem On-Demand-Angebot auch komplette Serien-Staffeln, unter anderem von HBO, Showtime Serien oder Sky Originals, und kostenfreien Zugang zu den beliebten Mediatheken von ARD, ZDF, ARTE und TVNOW. Zudem umfasst das Angebot eine große Auswahl an Premium-Apps wie Netflix, Prime Video, Disney+, TVNOW Premium, Spotify und DAZN, die ebenfalls hinzugebucht und auf Sky Q genutzt werden können.

Die Sky Q IPTV Box ist einfach und schnell zu installieren. Alles, was der Kunde benötigt, ist ein Internetanschluss (Geschwindigkeit mindestens 6 Mbit/s). Das TV-Programm kann über WLAN in jedem Raum genossen werden, auch der Empfang über LAN ist möglich. Wie bei Satellit und Kabel ist auch der Multiscreen-Service (zusätzliche Boxen in anderen Räumen) verfügbar. Und dank ihrer kompakten Größe lässt sich die Sky Q IPTV Box problemlos im TV-Regal platzieren oder auch ganz verstecken.

„Sky Q über das Internet“ bietet das Sky Q-Fernseherlebnis zu einem Preis von 12,50 Euro monatlich. Hierbei sind die Sky Q IPTV Box mit Sky Q Sprachfernbedienung, Sky Go und das Sky Entertainment-Paket inbegriffen. Auf Wunsch kann man weitere Premiumpakete dazu buchen: Sky Fußball Bundesliga (+12,50 Euro), Sky Sport (+5 Euro), Sky Cinema (+10 Euro), Entertainment Plus/Netflix (+7,50 Euro) und Sky Kids (+5 Euro). Auf Wunsch ist das Abonnement erweiterbar um das Multiscreen-Paket (+10 Euro) und die Sky Go Plus Funktion (+5 Euro), jeweils im 12 Monats- Abonnement.