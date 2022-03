Soundcore Life Note 3S: Neue halboffene TW-Earbuds mit ANC-Funktion

Soundcore, das Audio-Tochterunternehmen des bekannten Zubehör-Herstellers Anker, hält schon seit längerem auch ein größeres Portfolio an True Wireless-Kopfhörern bereit. Mit dem Soundcore Life Note 3S hat man jetzt ein neues Modell veröffentlicht, das ab sofort bei Amazon zum Preis von 69,99 Euro in einer schwarzen und weißen Variante erhältlich ist – Prime-Versandoption inklusive.

Die neuen Soundcore Life Note 3S reihen sich, ähnlich wie die AirPods 3, in die Kategorie der halboffenen In-Ears ein. Silikonstöpsel, die direkt in den Gehörgang gedrückt werden, gibt es bei diesem Modell nicht. Soundcore empfiehlt die Nutzung der Neuerscheinung vor allem für Innenbereiche und das eigene Zuhause. Das sind die wichtigsten Features im Überblick:

Bass, der bewegt: Mit 13,4mm-Audiotreibern und BassUp-Technologie bieten die kabellosen Life Note 3S-Ohrhörer kraftvolle und intensivierte Bassleistung, ganz ohne auf Komfort zu verzichten.

Einfach auf ein kompatibles Ladepad auflegen und kabellos aufladen lassen. Starke Akkuleistung: Gönn dir bis zu 5 Stunden Wiedergabezeit mit einer einzigen Ladung oder sogar ganze 35 Stunden mit der kompakten Ladehülle. Und hast du es eilig, reichen 10 Minuten Ladezeit für eine komplette Stunde Musik!

Darüber hinaus gibt es über die Soundcore-App die Möglichkeit, sich zum Entspannen und Einschlafen im Schlafmodus ein beruhigendes weißes Rauschen auf die Ohren zu geben. Die Steuerung von Musik und Co. erfolgt bequem über touchsensitive Oberflächen an beiden Ohrhörern, zudem gibt es eine Unterstützung für Sprachassistenten, den aktuellsten Bluetooth-Standard 5.2 und eine Find My Buds-Funktion über die Soundcore-App. Geladen werden die Soundcore Life Note 3S kabellos oder über USB-C, ein Ladekabel ist im Lieferumfang enthalten.