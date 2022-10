Spotify Platinum zeigt sich: Kommt das HiFi-Abo in Kürze?

Während andere Musikstreamer schon lange eine HiFi-Option anbieten, hinkt Spotify immer noch hinterher. Eigentlich war die Einführung schon für Ende 2021 geplant. Gegen Anfang des Jahres hat Spotify bestätigt, dass die Option sich verspätet, allerdings keine weiteren Details zum Timing verraten.

Bis dato ist immer noch kein HiFi-Abo verfügbar, allerdings könnte eine Einführung kurz bevorstehen. Ein Nutzer auf Reddit hat einen Screenshot veröffentlicht, der innerhalb einer Spotify-Umfrage den Tarif „Spotify Platinum“ zeigt – inklusive HiFi-Qualität, Studio Sound, Headphone Tuner, Audio Insights, Library Pro, Playlist Pro und Limited-ad Spotify Podcasts.

Was die in der Umfrage erwähnten Funktionen angeht, so könnte „Studio Sound“ möglicherweise Spotifys Markenzeichen für Dolby Atmos bzw. 360 Reality Audio sein. Es scheint auch, dass das Unternehmen erweiterte Bibliotheks- und Wiedergabelistenfunktionen exklusiv für die Platinum-Stufe anbieten könnte. Was das genau bedeutet, erfahren wir hoffentlich in Kürze.