Summon Quest: Schießen und plündern in neuem Apple Arcade-Spiel

In jeder Woche gibt es bei Apples Spiele-Abo Apple Arcade nicht nur Updates für bestehende Spiele, sondern auch komplette Neuerscheinungen. Apple Arcade kostet pro Monat 4,99 Euro und erlaubt dann den Zugriff auf mittlerweile mehr als 200 Premium-Spiele ohne Werbung, In-App-Käufe oder zusätzliche Abonnements.

An diesem Freitag gesellt sich mit Summon Quest (App Store-Link) eine Neuerscheinung aus dem Fantasy-Rollenspiel-Genre hinzu. Summon Quest kann auf iPhones, iPads, das Apple TV und den Mac geladen werden und benötigt dazu neben rund 608 MB an freiem Speicherplatz auch mindestens iOS/iPadOS/tvOS 13.0 bzw. macOS 11.0 oder neuer. Auch ein Game Controller-Support ist vorhanden, ebenso wie eine deutsche Lokalisierung.

Wer Apple Arcade abonniert hat, kann sich mit Summon Quest ab heute auf eine Reise begeben, um den Planeten zu retten. Das Spiel stammt aus der Feder von Team17 USA, dem Indie-Publisher von erfolgreichen Apple Arcade-Titeln wie Farmside und The Survivalists, und wurde in Zusammenarbeit mit The Label in den App Store bzw. zu Apple Arcade gebracht.

„In unserer Welt hat sich ein Riss aufgetan, in dem es vor Monstern wimmelt. Es ist an dir, diesen Riss zu heilen und den Planeten zu retten. Schieße, verbessere deine Fähigkeiten und kämpf dir den Weg frei durch verschiedene Regionen mit ihren jeweils einzigartigen Feinden, Herausforderungen, Bossen und Themen.“

So berichtet das Entwicklerteam im deutschen App Store zur Neuerscheinung. Insgesamt lässt es sich in Summon Quest in einer magischen Welt in mehreren Regionen durch 60 Level voller Feinde kämpfen, um schlussendlich den Endboss zu erreichen. Am Ende jedes Levels bekommt man zudem die Möglichkeit, eine von drei zufällig ausgewählten mächtigen Fähigkeiten auszuwählen, um den Protagonisten noch stärker zu machen. Im Spielverlauf schaltet man darüber hinaus auch weitere Vertraute frei, die sich einem in den Kämpfen an die Seite stellen.

Für einen Langzeit-Spielspaß sorgen darüber hinaus drei Schwierigkeitsgrade – leicht, mittel und extrem – die zudem jeweils entsprechende Belohnungen ausschütten. Die Steuerung ist in Summon Quest übrigens simpel gehalten und basiert auf virtuellen Buttons. Alternativ lässt sich natürlich auch ein kompatibler Game Controller, beispielsweise von der PS4, PS5 oder der Xbox, zum Spielen verwenden. Für abschließende Eindrücke haben wir euch einen kleinen Trailer zu Summon Quest eingebunden.