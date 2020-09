Supr: Apples App des Tages editiert Videos und Stories

Um sich in sozialen Netzwerken entsprechend zu präsentieren, kommen immer häufiger auch kurze Videoclips und Stories zum Einsatz. Instagram und Facebook bieten diese Optionen an, und auch in Messengern wie WhatsApp kann man den eigenen Status mit einem Video aufpeppen.

Apple hat nun die App Supr (App Store-Link), eine Kamera- und Story-Editor-Anwendung, zur eigenen „App des Tages“ in der Heute-Ansicht des App Store gekürt. Supr benötigt etwa 140 MB an freiem Speicherplatz sowie iOS 12.0 oder neuer auf dem Gerät, und kann auch in deutscher Sprache genutzt werden. Der Download ist kostenlos und finanziert sich leider, wie mittlerweile viele Apps dieser Art, auch über ein Premium-Abo, das 6,99 Euro/Monat bzw. 34,99 Euro/Jahr kostet.

„Unsere App ist eine vielseitige Kamera (Multikamera und Stabilisator), die es Ihnen ermöglicht, ganz einfach Storys zu erstellen, indem sie anwenderfreundliche Bearbeitungsmöglichkeiten bietet, mit denen Sie beeindruckende 59 Sekunden lange Videos erstellen können. Sie können Filter, Effekte oder Vorlagen mit einem einzigen Tastendruck zuschneiden, neu anordnen und anwenden. Verwenden Sie Ihre Lieblingstitel aus iTunes oder lizenzfreie Titel.“

Die Entwickler von MEF halten dazu mehr als 130 kuratierte Filter, Effekte und Vorlagen in ihrer App bereit und erlauben es auf unterstützten Geräten sowie ab iOS 13 auch einen Multicam-Modus. Dieser kann auf dem iPhone XR, XS, XS Max, 11, 11 Pro und 11 Pro Max zum Einsatz kommen. Neben einem eingebauten Kamera-Stabilisator gibt es auch ein Feature zum Trimmen und Anordnen von aufgenommenen Clips sowie Optionen, die fertigen Werke in verschiedenen Formaten auf dem Gerät zu speichern. Wichtig zu wissen: Geräte unter dem iPhone 7 werden nicht unterstützt, darunter das iPhone 5/5s bzw. 6/6s.

Hinter Supr steht das Entwicklerteam, das auch schon Filmr in den App Store brachte. Nach einer ersten Begutachtung der App kann ich Supr allerdings nichts Außergewöhnliches bescheinigen, das die horrenden Abo-Kosten von satten 6.99 Euro/Monat bzw. 34,99 Euro/Jahr rechtfertigt. Ein paar Retro- und Farbfilter, Videoeffekte wie VHS-Rauschen und Lichtlecks und verschiedene Designs zu aktuellen Bewegungen wie Black Lives Matter, Pride und weiteren bieten zumindest mir nicht genügend Anreize, um auch nur ansatzweise in Versuchung zu kommen, hier den Abo-Button zu betätigen. Warum diese App es tatsächlich zu Apples App des Tages geschafft hat, bleibt zumindest für mich fraglich.