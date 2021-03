„Surprise and Delight“: Apple soll freundliche Kunden mit Extra-Services belohnen

Wer im Handel arbeitet, bekommt es leider auch mit unfreundlichen und unverschämten Kunden zu tun – auch bei Apple scheint dies der Fall zu sein. Wie nun eine ehemalige Apple Retail-Mitarbeiterin bei TikTok unter dem Nutzernamen @Tanicornerstone in einem kleinen Video berichtet, gibt es bei Apple eine geheime „Surprise and Delight“-Politik in den Stores, also eine Option, zu „überraschen und erfreuen“.

Dieses Programm ermöglicht es Apple Retail-Mitarbeitern, Kunden, die sich freundlich und nett verhalten, besondere Behandlung zukommen zu lassen. Die Mitarbeiter haben die Möglichkeit, über reguläre Vorgehensweisen bei bestimmten Problemen eine weitergehende Lösung für den Kunden zu finden.

Ein Beispiel, das im TikTok-Video angeführt wird, ist ein Wasserschaden. Die frühere Mitarbeitern berichtet, dass Apple im Regelfall eine Gebühr für die Behebung erhebt. Mit der „Surprise and Delight“-Option jedoch können Apple-Angestellte diese Problembehebung kostenlos anbieten, ausgehend vom Temperament des Kunden. Sie erklärt:

„Ich habe früher oft gesehen, dass Leute mit einem Wasserschaden reinkamen, und man darf diese nicht ohne Gebühr ersetzen. Allerdings nutzten die Geniuses ‚Surprise and Delight‘, um jemandem einen kostenlosen Ersatz geben zu können.“

Der TikTok-Post hat mittlerweile mehr als 114.000 Views erhalten. Interessanterweise gibt es zum Video zahlreiche Kommentare, die diese Praktik bestätigen. Auch andere frühere Apple-Retail-Mitarbeiter äußern sich und sagten aus, dass diese Regel „zu 1000 Prozent stimmt“. Schlechter ergeht es offenbar besonders unhöflichen oder wenig hilfsbereiten Kunden: Die frühere Mitarbeiterin berichtet, dass die Apple-Mitarbeiter das Problem natürlich beheben, aber definitiv nicht auf die anfallende Gebühr verzichten würden. Ob Apple das „Surprise and Delight“-Prinzip noch immer anwendet, ist nicht bekannt.

Welche Erfahrungen habt ihr in den Apple Stores gemacht? Hat man euch auch schon einmal mit einem besonderen Service belohnt? Wir sind gespannt, von euren Erfahrungen in den Kommentaren zu hören.