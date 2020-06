Tasks: Neue ToDo- und Projekt-App sieht vielversprechend aus

Der bisher unbekannte Entwickler Mustafa Yusuf hat mit Tasks (App Store-Link) eine neue ToDo-App für iPhone und iPad veröffentlicht, die dem bekannten Branchenprimus Things Konkurrenz machen könnte. Die bisher nur in englischer Sprache verfügbare App lässt sich kostenfrei ausprobieren.

Als Gratis-Nutzer könnt ihr lediglich zwei Projekte anlegen und müsst auf praktische Extras verzichten – zum Preismodell gleich mehr. Tasks ist dabei sehr modern gestaltet und lässt sich einfach bedienen. Ihr könnt neue Aufgaben und ToDos geordnet ablegen, Tags vergeben und ein Datum festlegen. In den Details könnt ihr zudem ein Enddatum eintragen, die Priorität bestimmen sowie Notizen und Fotos anheften.

Tasks bietet zugleich ein dunkles Layout an und versteht sich somit mit dem Dark Mode in iOS 13. Per Drag-and-Drop lassen sich Aufgaben schnell zwischen Projekten verschieben, ebenso gibt es vollen Trackpad- und Maus-Support für iPadOS. Ebenso wird Split View und Multitasking auf dem iPad unterstützt.

Als Plus-Nutzer kann man unendlich viele Projekte anlegen, zudem wird der iCloud-Sync freigeschaltet. Gleichzeitig könnt ihr an euren Projekten auch mit mehreren Personen arbeiten, aus einer Vielzahl an App-Icon-Designs wählen und die Entwicklung unterstützen. Eine zugehörige Mac-App ist in Planung und wird in Kürze erscheinen. Tasks Plus kostet 10,99 Euro pro Jahr, optional gibt es einen Einmalkauf in Höhe von 38,99 Euro.

Tasks sieht wirklich gut aus. Die Zukunft wird zeigen, ob sich die neue ToDo-App als Konkurrenz zu Things durchsetzen kann. Bisher sieht Tasks sehr vielversprechend aus. Da der Download gratis ist, könnt ihr einen unverbindlichen Test starten.