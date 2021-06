Ted Lasso: Neuer Trailer und offizielle Fan-Artikel

Noch ist ein wenig Geduld gefragt, am 23. Juli ist es aber endlich soweit: Die zweite Staffel von Ted Lasso wird auf Apple TV+ veröffentlicht. Dann wird die Serie über den amerikanischen Football-Coach, des es in England als Fußball-Trainer versucht, in die zweite Runde gehen.

Ich habe mir die ersten Folgen im vergangenen Herbst angesehen, wirklich vom Hocker gehauen hat mich die Serie aber nicht. Ich hatte in jüngster Zeit mit Mandalorian auf Disney+ oder Lupin auf Netflix mehr Freude. Aber das ist ja auch immer ein bisschen vom persönlichen Geschmack abhängig.

Falls euch Ted Lasso gefällt, dann könnt ihr jetzt jedenfalls einen Blick auf den offiziellen Trailer zur zweiten Staffel werfen, denn Apple hat die Vorschau jetzt auch auf YouTube veröffentlicht.

Richtig große Fans der Serie können zudem einen Blick in den offiziellen Fanshop werfen, der von Warner Bros. bereitgestellt wird. Dort gibt es neuerdings auch ein Trikot vom A.F.C. Richmond, dem Verein aus der Serie. Das einzige kleine Problem: Ein Versand nach Deutschland ist bislang leider nicht möglich.