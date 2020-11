The ēdn SmallGarden: HomeKit-Garten startet in den USA für 200 US-Dollar

Wer seine eigenen Kräuter, Gemüse oder Blumen anpflanzen möchte, kann jetzt einen Blick auf den SmallGarden von ēdn werfen. Dieser ist ab sofort in den USA erhältlich und kommt mit HomeKit-Support.

Der HomeKit-Garten ist 41 x 16 x 27 Zentimeter groß und hat eine Beleuchtung schon integriert. Demnach ist kein Tageslicht zwingend notwenig, um die Pflanzen zum Gedeihen zu bringen. Über HomeKit wird man wohl nur das Licht steuern können, über die ēdn-App gibt es auch Warnungen, wenn der Wassertank leer läuft.

Der ēdn SmallGarden kann bis zu 10 Pflanzen aufnehmen, im Lieferumfang sind 10 Basilikum-Saatkapseln mit dabei. Die Erde ist fachmännisch aufbereitet, nährstoffreich, GVO-frei, pestizidfrei und exklusiv für den SmallGarden entwickelt. ēdn bietet nicht nur verschiedene Basilikum-Kapseln an, sondern auch Schnittlauch, verschiedene Salat-Sorten, Minze, Ringelblume, Nessel, Rosmarin, Salbei und mehr. In jeder Packung sind 10 Kapseln mit Erde enthalten und kosten 25 US-Dollar. Für den gleichen Preis könnt ihr auch nur die Erde bestellen und eigene Samen verwenden.

Der ēdn Wi-Fi-betriebene SmallGarden liefert das optimale Licht und Futter, um Ihren Pflanzen alles zu geben, was sie zum Gedeihen brauchen. In Kombination mit der App ēdn können Sie den Beleuchtungsplan nahtlos verwalten, Warnungen abrufen und detaillierte Anleitungen zum Wachstum Ihrer Pflanzen erhalten. Der SmallGarden wurde für das Smart Home der Zukunft entwickelt und ist vollständig in Apple HomeKit integriert.