The House of Da Vinci 3 erscheint am 28. Juli im App Store

Ich bin ein riesiger Fan von „The Room“, nur leider tut sich in dieser Hinsicht aktuell nicht viel. Zuletzt musste ich im September 2019 berichten, dass der nächste Teil von The Room nicht für iPhone und iPad erscheinen wird. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Aber umso besser, dass es auch Alternativen gibt.

Eine ziemlich gute Alternative ist The House of Da Vinci. Der erste Teil ist im App Store mit 4,8 Sternen (knapp 10.000 Bewertungen) und der zweite Teil mit ebenfalls 4,8 Sternen (knapp 4.000 Bewertungen) ausgezeichnet. Wir reden hier also nicht von irgendeinem billigen Abklatsch, sondern einer richtig guten Serie.

Nun hat das Entwicklerteam den dritten Teil des Puzzle-Abenteuers angekündigt. The House of Da Vinci 3 wird am 28. Juli im App Store veröffentlicht.

Martin und das Team von Blue Brain Games schreiben zudem: „Das große Finale der The House of Da Vinci-Trilogie steht an. Freut euch auf zahlreiche neue Rätsel, eine spannende Geschichte und die gleiche hohe Qualität, die ihr an unseren bisherigen Spielen lieben gelernt habt – oder wagen wir zu sagen, sogar noch besser!“

Optisch sieht das Spiel auf jeden Fall schon mal vielversprechend aus, wie die folgenden Screenshots zeigen: