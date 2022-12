Threema: Update mit neuen Privatsphäre- und Speichermanagement-Features

Der Messenger Threema (App Store-Link) ist schon seit langer Zeit für Mobilgeräte verfügbar und gehört zu den sichersten seiner Zunft. Mit einem Kaufpreis von aktuell 5,99 Euro für die iOS-Anwendung sorgt Threema aber auch dafür, dass viele potentielle User eher auf kostenlose Alternativen wie Signal oder WhatsApp zurückgreifen. Mit kontinuierlichen Updates, neuen Features und Verbesserungen sorgt das Schweizer Entwicklerteam aber immer wieder für Anreize, den Messenger herunterzuladen.

So gibt es nun Version 4.9 im deutschen App Store zu beziehen, mit dem sich das Threema-Team auf mehrere Verbesserungen hinsichtlich des Speichermanagements, der Privatsphäre und neuer Kommunikationsprotokolle konzentriert hat. Die Aktualisierung steht ab sofort im deutschen App Store zum Download bereit.

Mit Version 4.9 hält nun auch unter iOS das neue kryptografische Kommunikations-Protokoll Ibex Einzug, welches laut Aussage des Entwicklerteams „die bewährte Sicherheit des Gesamtsystems weiter festigt und für Zukunftssicherheit sorgt. Außerdem erhält das rundum erneuerte Protokoll-Portfolio zusätzliche Komponenten, die den Grundstein für künftige Features legen.“ Mit dem Ibex-Protokoll wird auch eine zusätzliche „Perfect Forward Secrecy“ (PFS)-Schicht für Nachrichten auf Ende-zu-Ende-Ebene eingeführt. Zuvor gab es PFS schon für Gruppen- und Einzelanrufe. Alle Infos zu Ibex und PFS gibt es auch im entsprechenden Blogbeitrag des Entwicklerteams.

Weiterhin neu in Version 4.9 von Threema ist eine geänderte Chat-Übersicht, und auch im Speichermanagement gibt es Neuerungen. So lässt sich letzteres nun pro Chat verwalten, und auch der Versand von Videos kann nun in Originalqualität erfolgen. Weiterhin werden unbekannte Gruppenmitglieder nicht mehr automatisch zur Kontaktliste hinzugefügt. Last but not least hat das Threema-Team verschiedene Verbesserungen für kommende Neuerungen auf den Weg gebracht. Das Update auf Version 4.9 kann von allen Threema-Usern gratis bezogen werden.