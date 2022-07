Tim Cook erwartet schnelleres Wachstum im nächsten Quartal

Apple hat am gestrigen Donnerstag seine aktuellen Ergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahrs 2022 bekanntgegeben. Man konnte unter anderem einen Umsatz von 83 Milliarden US-Dollar und einen Nettoquartalsgewinn von 19,4 Milliarden US-Dollar generieren.

Wie schon seit Beginn der Coronavirus-Pandemie üblich, teilte Apple keine formelle Umsatzprognose für das laufende Quartal mit. Allerdings äußerte sich Apple-CEO Tim Cook gegenüber CNBC mit einer kleinen Einschätzung. Er erwarte, dass sich das Umsatzwachstum im September-Quartal im Vergleich zum Juni-Quartal beschleunigen würde, auch wenn es in einigen Bereichen, beispielsweise bei digitaler Werbung auf allen Plattformen, zu einer gewissen Schwäche komme.

Umsatzeinbußen durch Ukraine-Krieg erwartet

Während seiner Ansprache beim Apple Earnings Call sagte Tim Cook, dass Apple mit einem „Cocktail von Gegenwind“ konfrontiert sei, der sich auf die Einnahmen des Unternehmen auswirken würde. Das seien unter anderem ein starker US-Dollar, der im September-Quartal Einbußen von bis zu 5 Milliarden US-Dollar verursachen könne, und auch Lieferengpässe und Geschäftseinbußen in Russland aufgrund des Ukraine-Krieges. Auch die Kategorien Wearables, Home und Zubehör hätten laut Cook mit Gegenwind zu kämpfen.

Im September-Quartal des letzten Jahres hatte Apple Umsätze in Höhe von 83,4 Milliarden US-Dollar erzielt. Finanz-Analysten prognostizieren, dass Apple im September-Quartal 2022 im Durchschnitt einen Umsatz von 90 Milliarden US-Dollar ausweisen wird. Das vierte fiskalische Quartal von Apple begann am 26. Juni und läuft bis zum 24. September 2022. In diesen Zeitraum fallen nicht nur die ersten Bestellungen für das neue M2-MacBook Air, sondern wohl auch noch Vorbestellungen für die iPhone 14-Generation.