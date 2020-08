Top-Themen der Woche: Apple Pay bei der Sparkasse, Apple Days bei Saturn & mehr

Anfang dieser Woche hat die Sparkasse endlich die Girocard-Integration für Apple Pay aktiviert. So lässt sich die EC-Karte in der Wallet-App hinterlegen und für Apple Pay nutzen. Zum Start gibt es aber noch ein paar Einschränkungen: Aktuell kann man nur im Einzelhandel bezahlen. Das Bezahlen in Apps oder im Web ist für 2021 angekündigt.

Bei Saturn laufen immer noch die Apple Days. Dort könnt ihr nicht nur Apple-Produkte günstiger kaufen, sondern auch Zubehör. Unter anderem ist der HomePod für nur 269 Euro erhältlich, mit dem Newsletter-Gutschein sind es sogar nur 259 Euro. Schaut mal vorbei und prüft, ob für euch passende Angebote mit dabei sind.

