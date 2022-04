Twitter: Entwicklerteam arbeitet an einem „Bearbeiten“-Button

Wohl jede Person, die das soziale Netzwerk Twitter (App Store-Link) verwendet, hat sich beizeiten eine Möglichkeit gewünscht, einen Tweet nachträglich noch abändern zu können. Denn Rechtschreib- oder Grammatikfehler, der falsche Link oder das Vergessen eines Fotos oder Grafik bemerkt man grundsätzlich immer erst dann, wenn der Tweet bereits abgesendet und in den Timelines anderer User erschienen ist.

Wie es scheint, macht sich tatsächlich auch Twitter selbst darüber Gedanken. Wie das Team von Twitter heute in einem Tweet mitgeteilt hat, arbeite man bereits seit dem letzten Jahr an einer Bearbeitungs-Schaltfläche.

now that everyone is asking…

yes, we’ve been working on an edit feature since last year!

no, we didn’t get the idea from a poll 😉

we’re kicking off testing within @TwitterBlue Labs in the coming months to learn what works, what doesn’t, and what’s possible.

— Twitter Comms (@TwitterComms) April 5, 2022