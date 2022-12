WDR Rundfunkchor Sing Along: Singen lernen mit digitaler Chorprobe

Die Weihnachtstage stehen vor der Tür, und damit in vielen Fällen auch das Singen von Weihnachtsliedern zuhause oder gar in der Kirche. Wer sich nicht vollends blamieren möchte, kann seit neuestem zur WDR Rundfunkchor Sing Along-App (App Store-Link) greifen, die sich kostenlos aus dem deutschen App Store auf iPhones und iPads herunterladen lässt und eine digitale Chorprobe für zuhause anbietet. Der Download der App ist etwa 388 MB groß, erfordert iOS bzw. iPadOS 10.0 oder neuer, und lässt sich natürlich komplett in deutscher Sprache nutzen.

Mit der Gratis-App des WDRs können alle Personen, die gerne singen oder ihre Singstimme verbessern wollen, mit dem WDR Rundfunkchor mitsingen. Dabei spielt es keine Rolle, ob man Chorsänger bzw. Chorsängerin ist oder nicht, oder ob man eine Sopran-, Alt-, Tenor- oder Bass-Stimme hat. In der WDR Rundfunkchor Sing Along-App finden sich insgesamt sieben Lieder, die sich mit- und nachsingen lassen, darunter auch das Weihnachtslied „Weihnachtsglocken“ (Komposition: Mykola Leontowitsch, Text: Rolf Schmitz-Malburg) sowie den traditionellen Klassiker „Die Gedanken sind frei“, „Calme des nuits“ von Camille Saint-Saëns und „Shall I compare thee to a summer’s day“ von Nils Lindberg/William Shakespeare.

Zu den Features der App gehören unter anderem:

Mit dem Mischpult kann man die Lautstärke jeder Stimme individuell einstellen, stummschalten oder solo hören. Sopran, Alt, Tenor und Bass, manchmal auch unterteilt, sind so einzeln oder zusammen hörbar – Ihr persönlicher Mix zum Mitsingen, Üben und Hören. Noten: Für Sopran, Alt, Tenor und Bass gibt es in der App Noten, dazu die komplette Chor-Partitur. Eine Taktmarkierung hilft zur Orientierung im Stück. Lesen Sie die Noten auf dem Bildschirm oder versenden oder drucken Sie sie als PDF.

Zwei der verfügbaren Stücke sind zum Start gleich in die App integriert, die restlichen fünf können optional und kostenlos auf das iPhone oder iPad heruntergeladen werden. Die Downloads sind zwischen 30 und 90 MB groß und binnen weniger Sekunden erledigt. Das Team vom WDR hat zudem bereits angekündigt, in Zukunft die Liste der Stücke erweitern zu wollen. Das kleine Promo-Video mit Chorsängern und -sängerinnen des WDR Rundfunkchors könnt ihr euch abschließend bei YouTube ansehen.