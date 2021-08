Weitere Details zu den kommenden Bose QuietComfort 45

Vor ein paar Wochen haben wir exklusiv ankündigen können, dass Bose an einem neuen Over-Ear-Kopfhörer arbeitet. Und ich teile an dieser Stelle einfach mal meine persönliche Meinung: Der Versuch mit den Headphones 700 war nett, die Rückkehr zu den Wurzeln des erfolgreichen QuietComfort 35 sind aus meiner Sicht aber der richtige Weg. Und ich freue mich tatsächlich sehr auf die neuen Bose QuietComfort 45.

Nun haben die Kolleginnen und Kollegen von WinFuture neue Details ausfindig machen können. Bekannt war bereits, dass Bose mit den QuietComfort 45 zum klassischen Design mit dem breiten Bügel und den einklappbaren Ohrmuscheln zurückkehren wird.

Zudem schreibt WinFuture: „Außerdem sollen die Bose QC 45 wieder den sogenannten Aware-Mode bieten, mit dem man dank der eingebauten Mikrofone sowohl Musik und andere Medien hören, gleichzeitig aber auch die Umwelt wahrnehmen können soll. Bose setzt außerdem wieder auf die TriPort Akustik-Architektur und integriert einen lautstärkeabhängigen aktiven Equalizer (Active EQ).“

Ebenfalls spannend ist das verwendete Material. Um den Kopfhörer besonders leicht zu gestalteten und den Tragekomfort zu erhöhen, kommt neben synthetischem Leder auch Glas-gefülltes Nylon zum Einsatz. Weitere Details könnt ihr drüben bei WinFuture nachlesen.

Was jetzt schon klar ist: Ein günstiger Spaß wird das nicht. Für die USA soll Bose eine Preisempfehlung von 329 US-Dollar ansetzen. Hierzulande werden wir uns also wohl run dum 350 Euro bewegen. Der Start der neuen Kopfhörer wird wohl in den kommenden Wochen erfolgen und ihr könnt euch sicher sein, dass wir einen Blick riskieren werden.