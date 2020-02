WhatsApp: Dunkelmodus auch für Web und Desktop-App geplant

Der Dark Mode für den WhatsApp Messenger scheint auf der Zielgeraden zu sein. In der Beta-Version kümmert man sich aktuell um den Feinschliff, in Kürze sollte die Version dann auch für alle verfügbar gemacht werden.

Wie nun WABetaInfo herausgefunden hat, wird der Dark Mode auch für WhatsApp Web und WhatsApp Desktop kommen. Erste Screenshots zeigen das dunkle Layout. Da die Desktop-App auf die Web-Version aufbaut, wird man hier wohl zeitgleich den Schalter umlegen.

WhatsApp Desktop schon jetzt mit Dark Mode nutzen

Ihr wollt nicht so lange warten? Dann werft einen Blick auf die Mac-App „ChatMate for WhatsApp“ (Mac Store-Link). Hier gibt es schon lange ein dunkles Layout. Die Drittanbeiter-Applikation muss jedoch mit 3,49 Euro bezahlt werden, liefert dafür aber noch weitere Extras. Unter anderem einen „Do not disturb“, Privacy und Stealth-Modus, mehr als 20 Benachrichtigungstöne, Support für die Touch Bar und mehr.