WhatsApp: Eigene Sticker direkt in der App erstellen

Mit Version 23.3.77 hat der WhatsApp Messenger (App Store-Link) zuletzt die Bild-in-Bild Funktion für Videoanrufe freigeschaltet, doch die neue Version bringt noch eine Neuerungen mit, auf die nun WABetaInfo aufmerksam macht. Einige Nutzer und Nutzerinnen können jetzt eigene Sticker direkt in der App erstellen und müssen dafür keine Drittanbieter-Apps mehr heranziehen.

Vorausgesetzt wird iOS 16 sowie die WhatsApp Version 23.3.77. Wer nun ein Objekt auf einem Foto vom Hintergrund entfernt (hier eine Anleitung), kann das Objekt in einen Chat bei WhatsApp ziehen und so einen neuen Sticker erstellen, den ihr dann in eurer Sammlung findet.

Die Funktion ist Bestandteil der Version 23.3.77, ist aber noch nicht bei allen Nutzern und Nutzerinnen freigeschaltet. Sollte bei euch der Medien-Editor in WhatsApp geöffnet werden, könnt ihr das Foto lediglich versenden und noch keine Sticker erstellen. Dann müsst ihr euch noch ein wenig gedulden, bis der weltweite Rollout für alle startet.

Manchmal hilft es, wenn man WhatsApp löscht und neu installiert. Dann solltet ihr aber unbedingt vorab ein Backup anlegen.