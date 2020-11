WhatsApp: So schaltet ihr die neuen ablaufenden Nachrichten ein

Bereits Anfang November hatte der beliebte Messenger WhatsApp (App Store-Link) angekündigt, in Zukunft ablaufende Nachrichten unterstützen zu wollen. Diese Funktion solle sich nach und nach bei allen Nutzern zeigen – was zum Zeitpunkt der Mitteilung aber noch bei kaum jemandem der Fall war. Wie es aussieht, ist das Feature der sich selbst löschenden Nachrichten aber jetzt flächendeckend verfügbar. Wir erklären euch nochmals, was es damit auf sich hat und wie ihr die ablaufenden Nachrichten aktiviert.

„Auf WhatsApp kannst du Nachrichten senden, die von selbst wieder verschwinden. Dazu musst du nur ablaufende Nachrichten einschalten. Sobald die Einstellung aktiv ist, verschwinden neue Nachrichten nach 7 Tagen wieder aus dem Chat. Die letzte Auswahl gilt für alle neuen Nachrichten im Chat. Nachrichten, die vorher empfangen oder gesendet wurden, sind nicht davon betroffen. In einem Chat kann jeder Benutzer ablaufende Nachrichten ein- oder ausschalten. In einem Gruppenchat können das nur Gruppenadmins.“

So heißt es zu den ablaufenden bzw. sich selbst löschenden Nachrichten in den deutschen FAQ von WhatsApp. Auch in Einzel- oder Gruppenchats versendete Medien werden nach der siebentägigen Anzeigedauer aus dem Chat verschwinden. Da empfangene Medien aber standardmäßig automatisch in der Fotobibliothek gespeichert werden, bleiben sie dem Empfänger erhalten, wenn dieser in den Einstellungen unter „Daten- und Speichernutzung“ das automatische Herunterladen aktiviert hat. Gleichzeitig kann die Funktion deaktiviert werden, dann werden auch die Medien nicht mehr automatisch geladen.

Um die ablaufenden Nachrichten für einen Einzel- oder Gruppenchat unter iOS zu aktivieren, geht man wie folgt vor:

Öffne den Chat

Tippe oben am Bildschirmrand auf den Namen des Kontakts/der Gruppe

Öffne in den Chat-Einstellungen die Option „Ablaufende Nachrichten“

Wenn du dazu aufgefordert wirst, tippe auf „Fortfahren“

Wähle „Ein“ aus

Andersherum lassen sich auf diesem Weg auch die bereits aktivierten ablaufenden Nachrichten wieder deaktivieren, so dass sie nicht nach sieben Tagen aus dem Chat verschwinden. Ist die Funktion bei euch schon verfügbar? Auf meinem iPhone 12 Pro mit iOS 14.2.1 kann ich die oben genannten Einstellungen bereits vornehmen.