Wir verlosen Philips Hue Pakete für über 2.000 Euro

Wir haben euch in den vergangenen vier Woche ja schon mit 24 tollen Preisen in unserem Adventskalender versorgt, das 24. Türchen könnt ihr ja noch bis morgen Abend öffnen. Das ist aber noch längst nicht alles, denn auch auf unserer anderen Technik-Webseite, dem Hueblog, haben wir noch etwas auf Lager.

In Kooperation mit Click-Licht.de und Philips Hue Deutschland verlosen wir zwei Pakete mit einem Wert von jeweils 1.000 Euro. Einen kleinen Vorgeschmack auf das, was sich alles in den beiden Paketen versteckt, könnt ihr ja schon oben auf dem Bild sehen.

Wir ihr am Gewinnspiel teilnehmen könnt? Es besteht natürlich die Möglichkeit, dass es ausreicht, einfach hier unter diesem Artikel einen Kommentar zu hinterlassen. Um wirklich sicher zu gehen, ob das tatsächlich ausreicht, empfehle ich euch einen Blick auf das folgende Video.

Den 2017 gegründeten Hueblog besuchen mittlerweile mehr als 200.000 Nutzer im Monat, was mich persönlich sehr stolz macht. Für mich ist dieser Blog eine echte Leidenschaft, es macht mir unglaublich Spaß, euch dort die neuesten Trends und Techniken aus dem Bereich der smarten Beleuchtung vorstellen zu dürfen. Schaut einfach mal rein!