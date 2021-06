WWDC 2021: Das sind die Neuerungen in iPadOS 15

Für das iPad gibt es mit iPadOS ein eigenes Betriebssystem. Diese Neuerungen wird es mit iPadOS 15 geben.

Widgets: Widgets können jetzt auch auf dem Homescreen platziert werden. Aus der neue Galerie können alle Widgets ausgewählt werden, unter anderem ist ein Kontakt-Widget neu. Via Drag and Drop können die Widgets einfach platziert werden, ebenso gibt es deutlich größere Widgets.

App Bibliothek: Wird auch für das iPad verfügbar gemacht. So kann man Apps verschieben und Home-Seiten komplett auslebenden. Ist ja bekannt vom iPhone.

Multitasking: Ganz oben gibt es eine neue Werkzeugleiste für Multitasking. So kann man zum Beispiel Split View schnell aktivieren. Mit neuen Gesten kann man schnell andere Apps im Split View auswählen. Fenster können dabei auch als Overlay in der Mitte angezeigt werden, ohne Split View zu verlassen. Zudem lassen sich Apps im „Shelf“ minimieren. Dabei ist der App-Switcher deutlich komplexer, hier lassen sich Apps einfach übereinander ziehen, um diese gleichzeitig nutzen zu können.

Tastatur-Shortcuts: Die neuen Funktionen können alle über TastaturShortciuts aktiviert werden

Notizen: Über Erwähnungen können andere Personen benachrichtigt werden, ebenso gibt es eine Historie über Änderungen von Freunden. Mit Tags können Notizen noch besser sortiert werden.

Quick Notes in Notizen: Über eine Geste aus der Ecke lassen sich schnell Notizen anlegen. Über einen einfachen Wisch kann man die Notiz speichern. Das ganze funktioniert auch in Safari, wobei automatisch die Webseite hinzugefügt wird. Über ein kleines Vorschau-Fenster kann zum Beispiel hervorgehobenen Text einfach in die Notiz eingefügt werden. Außerdem kann man alle Quick Notes im einem Raster einsehen.

Übersetzen: Die Übersetzen-App wird mit iPadOS 15 auch für das iPad verfügbar gemacht. Mit Auto-Übersetzen erkennt das iPad automatisch alles Gesprochene und übersetzt die Konversation. Ebenso kann man Text auf Fotos übersetzen.

Swift Playgrounds: Mit Swift Playgrounds kann man programmieren lernen. Fortan wird man mit Swift UI Apps direkt auf dem iPad erstellen können. Ebenso werden nun Vorschläge gemacht, die man mit einem Tipp übernehmen kann. Mit einem Guide wird man in Swift Playgrounds eingeführt. Zudem lassen sich fertige Apps direkt in den App Store einstellen.