Yeedi Saug- und Wischroboter jetzt schon ab 129,99 Euro erhältlich

Ihr wollt nicht gleich über 400 Euro oder mehr für einen Saug- und Wischroboter ausgeben? Dann werft einen Blick auf die drei Angebote, die gerade gestartet sind.

Der Yeedi 2 Hybrid (Amazon-Link) ist ein Kombi-Gerät und kann saugen und wischen. Der Roboter navigiert über Sensoren und einer Kamera und erstellt so eine Karte und kann dann eure Wohnung zuverlässig abfahren. Mit 2500 Pa ist die Saugleistung sehr stark, zudem eignet sich der Roboter auch für Tierhaushalte. Die Laufzeit liegt bei circa 200 Minuten. Per App lassen sich hier NoGo-Zonen anlegen, Zeitpläne erstellen oder auch Räume einteilen. Da hier kein Laserturm zum Einsatz kommt, ist der Roboter mit 7,7 Zentimeter Höhe flacher und kann so auch unter Möbeln oder Betten gut reinigen.

Aktuell zahlt ihr für den Yeedi 2 Hybrid nur 188,99 Euro statt 269,99 Euro. Bei über 1200 Bewertungen gibt es hier im Schnitt gute 4,4 von 5 Sterne.

1.254 Bewertungen yeedi 2 hybrid Saugroboter mit Wischfunktion,... 【Visual-SLAM-Navigation】Die intelligente Visual-SLAM-Navigation ermöglicht dem yeedi Saugroboter, den Grundriss Ihrer Wohnfläche zu erfassen und den optimalen Reinigungsweg zu planen, sodass er...

【Reinigt den gewünschten Bereich】Dank der yeedi App mit konfigurierbaren Cleaning Schedules, Virtual Boundary, Area Cleaning, Customize Cleaning sowie der selektiven Reinigung einzelner Zimmer...

Wenn es noch günstiger sein soll, werft einen Blick auf den Yeedi K650 (Amazon-Link). Dieses Gerät kann saugen und wischen, verzichtet aber auf die sogenannte SLAM-Navigation und bewegt sich daher nicht ganz so intelligent durch die Räume. Die Saugkraft liegt bei 2000 Pa, die Lautzeit beträgt 130 Minuten. Hier handelt es sich um ein klassisches Einsteigermodell und der Preis ist ebenfalls sehr attraktiv. Aktiviert den 10 Euro Gutschein auf der Produktseite und zahlt dann nur 129,99 Euro statt 199,99 Euro. Einstellungen könnt ihr per App vornehmen, allerdings wird hier keine Karte erstellt.

2.420 Bewertungen yeedi k650 Saugroboter mit Wischfunktion, Saugen... 【Effizient und effektiv】 Der Roboter saugt und wischt gleichzeitig – genießen Sie eine gründliche Reinigung und nutzen Sie die Zeit für andere Dinge.

【Mehr Leistung, weniger Lärm】Dank des verbesserten Stromversorgungssystems mit bis zu 2000 Pa Saugleistung ist der Roboter ideal für die Reinigung von Hartböden und Teppichen geeignet. Das...

Heute ist auch der Yeedi K700 (Amazon-Link) reduziert, der sich im Mittelfeld einordnet. Hier gibt es wieder eine SLAM-Navigation sowie eine Saug- und Wischfunktionalität. Die Saugkraft liegt bei 2000 Pa und im Vergleich zu den beiden anderen Modellen sind hier sowohl der Staubbehälter als auch der Wassertank am größten. Einziger Nachteil: Hier gibt es keine App-Steuerung, man muss die beiliegende Fernbedienung für den Startvorgang verwenden. Der Preis liegt jetzt bei 160,99 Euro statt 229,99 Euro.

564 Bewertungen yeedi k700 Saugroboter mit Wischfunktion,... 【Visual-SLAM-Navigation】 Die Navigation mit eingebauter Kamera und Kartierungstechnologie ermöglicht es dem Saugroboter, seine Umgebung zu erfassen und einen Zickzack-Reinigungsweg echtzeitig zu...

【Mehr Smart-Funktionen】Dank der Visual-SLAM-Navigation kann der Roboter beim niedrigen Akkustand automatisch und präzis zur Dockingstation zurückkehren. Die Abdeckung aus Sicherheitsglas sorgt...

Das beste Preis-Leistungsverhältnis gibt es beim Yeedi 2 Hybrid. Hier bekommt man zum kleinen Preis ein Kombi-Gerät mit Kartierung und App-Steuerung. Diese Variante ist mein Highlight in diesem Sale.