YouTube testet Bild-in-Bild-Funktion auf iPhone und iPad

Die Bild-in-Bild-Funktion ist auf dem iPad seit iOS 9 verfügbar, auf das iPhone kommt die Funktion in diesem Jahr mit iOS 14. Die YouTube-App (App Store-Link) hat Bild-in-Bild bisher vermissen lassen, doch einige Nutzer können Videos nun verkleinern und frei auf dem Display platzieren – und so auch andere Apps starten und nutzen.

Bisher funktioniert Bild-in-Bild nur mit ausgewählten Videos und bei einer kleinen Anzahl an Nutzern. Gleichzeitig ist die Funktion Premium-Mitgliedern vorenthalten. YouTube Premium kostet pro Monat 11,99 Euro.

Picture in Picture working on iPadOS with the YouTube app.

(But only worked with this live stream, there must be some codec trickery happening behind the scenes for certain playback scenarios). pic.twitter.com/75vG7Ai4ln

— Daniel Yount (@dyountmusic) August 27, 2020