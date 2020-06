15 Prozent Bonus auf iTunes- und App Store-Karten bei Amazon

Nicht nur bei Penny könnt ihr in dieser Woche zusätzlichen Bonus beim Kauf von iTunes-Karten erhalten, auch Amazon bietet eine solche Aktion an. Wer schnell und unkompliziert neues Guthaben benötigt, bekommt bei Amazon 15 Prozent Bonus on top (Amazon-Link).

Ihr müsst mindestens 25 Euro aufladen, um 15 Prozent Bonus zu erhalten. Ihr müsst nicht zwingend die Beträge 25, 50 oder 100 Euro nehmen, ihr könnt auch einen individuellen Betrag bestimmen. Unter anderem sieht das ganze wie folgt aus:

25 Euro iTunes-Guthaben kaufen + 3,75 Euro Bonus

50 Euro iTunes-Guthaben kaufen + 7,50 Euro Bonus

100 Euro iTunes-Guthaben kaufen + 15 Euro Bonus

Der Rabatt wird automatisch an der Kasse abgezogen. Legt einfach die gewünschte Karte in den Warenkorb, gebt die Empfänger-E-Mail ein und schließt den Kaufvorgang ab. Der Einlösecode kommt dann per E-Mail.