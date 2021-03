Abgewinkeltes Netzteil von Belkin mit 18 und 30 Watt jetzt neu

Das iPhone wird ja ohne Netzteil ausgeliefert. Und nicht jeder Nutzer hat ein USB-C Netzteil Zuhause. Neben vielen günstigen Alternativen, zum Beispiel von Anker oder Aukey, bietet jetzt auch Belkin zwei neue Alternativen an.

Das Belkin BOOST↑CHARGE USB-C Wandladegerät ist abgewinkelt und steht nicht so weit aus der Steckdose heraus. Die Variante mit 18 Watt und USB-C Port kostet inklusive USB-C auf Lightning-Kabel 44,95 Euro und kann ab sofort gekauft werden.

Die Version mit 30 Watt, USB-C und USB-A kostet inklusive 120 Zentimeter langes USB-C auf Lightning-Kabel 49,95 Euro, allerdings ist das dieses Netzteil noch nicht erhältlich.

Beachtet: Beide Ladegeräte bieten am USB-C-Anschluss nur 18 Watt. Das iPhone 12 versteht sich auch mit 20 Watt und lädt an diesem Netzteil also etwas langsamer.