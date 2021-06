ADAC Spritpreise: Neues Design und erweiterte Navigations-Features

Die iPhone- und iPad-App ADAC Spritpreise (App Store-Link) bietet Interessierten deutschlandweit die aktuellen Benzinpreise an. Mit der kostenlos verfügbaren Anwendung lassen sich Spritpreise zwischen verschiedenen Tankstellen in Deutschland vergleichen. Dabei wird für die Kraftstoffe E5, E10 und Diesel in Echtzeit auf die Daten der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe zurückgegriffen. Auch Erdgas- und CNG-Preise lassen sich anzeigen.

Der Download von ADAC Spritpreise ist etwa 66 MB groß und erfordert zudem mindestens iOS 11.0 bzw. iPadOS 11.0 oder neuer auf dem Gerät. Natürlich lassen sich auch alle Inhalte in deutscher Sprache nutzen. Die Anwendung des ADACs kommt darüber hinaus ohne jegliche In-App-Käufe, Abos oder Werbung aus.

Mit dem nun veröffentlichten großen Versions-Update auf v4.0 der ADAC Spritpreise-App hat das Entwicklerteam unter anderem ein neues Design umgesetzt. So gibt es nun eine „kombinierte Karten- und Listenansicht der Tankstellen im neuen Design mit Preisen am gewünschten Ort“, wie es im Changelog der Anwendung im App Store heißt.

Navigation für Pkws, Wohnmobile und Gespanne integriert

Ebenfalls neu ist in Version 4.0 auch eine detaillierte Routenplanung für eine Punkt-zu-Punkt-Navigation für Pkws, Wohnmobile unter 3,5t und Gespanne. Die Online-Navigation in der App erlaubt auch Routenoptionen mit Vermeidung von Autobahnen und mautpflichtigen Strecken, und schlägt nach Eingabe des Ziels mehrere Routen vor. Auch Zwischenziele können eingebunden werden, zudem gibt es aktuelle Informationen zum Verkehrsfluss für viele europäische Länder. Die Navigation kann leider bisher noch nicht im Querformat verwendet werden, und auch CarPlay ist nicht integriert. Das Kartenmaterial basiert laut ADAC auf OpenStreetMaps, für die Verkehrsdaten greift man auf INRIX zu.

Weiterhin profitieren ADAC-Mitglieder von Rabatten bei den am ADAC-Vorteilsprogramm teilnehmenden Tankstellen: Für diese wurden nun in v4.0 entsprechende Hinweise in die App integriert. Die Aktualisierung auf Version 4.0 von ADAC Spritpreise ist ab sofort kostenlos im App Store verfügbar.