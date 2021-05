Ich bin ganz ehrlich: Mir geht es wie vielen anderen Nutzern auch. Ich weiß noch nicht so genau, ob ich die AirTags wirklich benötige. Meinen Schlüssel habe ich glücklicherweise noch nie verloren und Zuhause hängt er immer am Schlüsselbrett. Insgesamt kann ich sagen, dass eher weniger vergessliche Menschen mit Routinen und Ordnung auf die AirTags verzichten können, oder? Aber: Im Notfall können die AirTags viel Stress und Aufwand vermeiden.

Aber zurück zum Thema. Wer sein Porte­mon­naie verliert, der ist mit viel Stress auf Aufwand konfrontiert. Ausweis, diverse EC- und Kreditkarten, Geld und eventuell persönliche Gegenstände sind auf einmal weg. Es müssen Karten gesperrt und neue beantragt werden. Mit einem AirTag hätte man eine Chance sein Porte­mon­naie wiederzufinden. Doch die AirTags sind einfach nicht für das Porte­mon­naie konzipiert.

Falls ihr dennoch einen AirTag ins Porte­mon­naie stecken wollt, schaut euch mal das Bastelprojekt von Andrew Ngai an. Er hat einen AirTag auseinander genommen und diesen in einer aus dem 3D Drucker dünnen Platte verbaut. Diese kann man im Porte­mon­naie besser transportieren als den runden AirTag. Ich persönlich präferiere ein möglichst dünnes Porte­mon­naie und bin an dieser Stelle raus. Wichtig: Der Umbau erfolgt natürlich auf eigene Gefahr.

AirTag Anhänger für das Porte­mon­naie

Möglicherweise ist die Lösung von CTech&Media ja besser: Eine dünne Platte aus dem 3D Drucker verfügt über eine kleine Lasche, an dem man sein AirTag anbringen kann. Die Platte wird ins Porte­mon­naie gesteckt, wobei der AirTag halt außen herumbaumelt. Sicher auch nicht die beste Lösung, aber da Apple aktuell nur eine Form der AirTags anbietet, muss man selbst kreativ werden.

(Fotos: YouTube/Andrew Ngai/CTech&Media)